TV yayın akışı 2 Eylül 2022 Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 10:32
<p>Hafta sonuna gireceğimiz cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Eylül Cuma günü TV yayın akışı...</p>

Hafta sonuna gireceğimiz cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Eylül Cuma günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>    20:00  Yerli Sinema Recep İvedik 2  </p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong>       20:00  Senden Daha Güzel</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong>     20:00  Yabancı Sinema Uçuş Planı</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong>             20:00   MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI   </strong>        20:00   Kasaba Doktoru</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong>             20:00   Kim Milyoner Olmak İster</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong>    20:00   Yabancı Sinema Ateş ile Yangın</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI   </strong>        20:00   Türk Caz Standartları Enstitüsü</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00  Yerli Sinema Recep İvedik 2  

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Senden Daha Güzel

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  Yabancı Sinema Uçuş Planı

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00   MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00   Kasaba Doktoru

ATV YAYIN AKIŞI              20:00   Kim Milyoner Olmak İster

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00   Yabancı Sinema Ateş ile Yangın

TRT 2 YAYIN AKIŞI           20:00   Türk Caz Standartları Enstitüsü

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>10:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Ortası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 2</p> <p>22:30 Yerli Sinema Recep İvedik 2</p> <p>00:30 Yabancı Sinema Mega Piton Yaratığa Karşı</p> <p>02:00 Yabancı Sinema Mega Piton Yaratığa Karşı</p> <p>03:30 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:30 Magazin D Yaz</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 2

22:30 Yerli Sinema Recep İvedik 2

00:30 Yabancı Sinema Mega Piton Yaratığa Karşı

02:00 Yabancı Sinema Mega Piton Yaratığa Karşı

03:30 Gelinim Mutfakta

05:30 Magazin D Yaz

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Senden Daha Güzel</p> <p>22:45 İyilik</p> <p>01:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>03:45 Kazanan Restoran</p> <p>04:45 Her Yerde Sen</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

22:45 İyilik

01:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

03:45 Kazanan Restoran

04:45 Her Yerde Sen

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Uçuş Planı</p> <p>22:00 Yabancı Sinema Uçuş Planı</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>04:50 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>05:50 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Uçuş Planı

22:00 Yabancı Sinema Uçuş Planı

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:50 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

05:50 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Yedi Numara</p> <p>11:40 Çırak</p> <p>12:10 Masumlar Apartmanı</p> <p>15:15 Balkan Ninnisi</p> <p>18:55 İddiaların Aksine</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>02:55 Balkan Ninnisi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Yedi Numara

11:40 Çırak

12:10 Masumlar Apartmanı

15:15 Balkan Ninnisi

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Kasaba Doktoru

02:55 Balkan Ninnisi

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>18:40 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Gül Masalı</p> <p>03:20 Mutfak Bahane</p> <p>05:20 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Gül Masalı

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Ateş ile Yangın</p> <p>21:45 Yabancı Sinema Çaylaklar</p> <p>23:45 Yabancı Sinema Ateş ile Yangın</p> <p>01:45 Yabancı Sinema Çaylaklar</p> <p>03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>05:45 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Ateş ile Yangın

21:45 Yabancı Sinema Çaylaklar

23:45 Yabancı Sinema Ateş ile Yangın

01:45 Yabancı Sinema Çaylaklar

03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:45 Bir Şansım Olsa

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Evliya Çelebi</p> <p>08:45 Nükte</p> <p>09:00 Kısa Film Kuşağı</p> <p>09:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>10:00 Karar Perdesi</p> <p>11:00 Yeryüzleri</p> <p>11:15 Hz. Mevlana'dan Beyitler</p> <p>11:30 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 İzler Suretler</p> <p>13:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu (Poppie Nongena)</p> <p>16:00 Kelimeler ve Şeyler</p> <p>16:30 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Biruni: Bir Medeniyetin Bilgini</p> <p>19:00 Karalama Defteri</p> <p>19:30 Anjelika Akbar İle Sesler</p> <p>20:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü</p> <p>21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler</p> <p>21:45 Dünya Müzik Gelenekleri</p> <p>22:00 Film Önü</p> <p>22:15 Yabancı Sinema: Yağmurlu Bir Pazar (Like Sunday, Like Rain)</p> <p>00:15 Film Arkası</p> <p>00:45 İhmal Edilebilir Nasihatler</p> <p>01:30 Film Önü</p> <p>01:45 Yabancı Sinema: Yağmurlu Bir Pazar (Like Sunday, Like Rain)</p> <p>03:45 Film Arkası</p> <p>04:15 Randevu</p> <p>04:30 Türk Caz Standartları Enstitüsü</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:00 Evliya Çelebi

08:45 Nükte

09:00 Kısa Film Kuşağı

09:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

10:00 Karar Perdesi

11:00 Yeryüzleri

11:15 Hz. Mevlana'dan Beyitler

11:30 Bir Resim Bir Hikaye

12:00 Hayat Sanat

12:30 İzler Suretler

13:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:00 Yabancı Sinema: Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu (Poppie Nongena)

16:00 Kelimeler ve Şeyler

16:30 Anadolu Arkeolojisi

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Biruni: Bir Medeniyetin Bilgini

19:00 Karalama Defteri

19:30 Anjelika Akbar İle Sesler

20:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

21:45 Dünya Müzik Gelenekleri

22:00 Film Önü

22:15 Yabancı Sinema: Yağmurlu Bir Pazar (Like Sunday, Like Rain)

00:15 Film Arkası

00:45 İhmal Edilebilir Nasihatler

01:30 Film Önü

01:45 Yabancı Sinema: Yağmurlu Bir Pazar (Like Sunday, Like Rain)

03:45 Film Arkası

04:15 Randevu

04:30 Türk Caz Standartları Enstitüsü

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