TV yayın akışı 2 Eylül 2022 Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna gireceğimiz cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Eylül Cuma günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 2
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Senden Daha Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema Uçuş Planı
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema Ateş ile Yangın
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 2
22:30 Yerli Sinema Recep İvedik 2
00:30 Yabancı Sinema Mega Piton Yaratığa Karşı
02:00 Yabancı Sinema Mega Piton Yaratığa Karşı
03:30 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
22:45 İyilik
01:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
03:45 Kazanan Restoran
04:45 Her Yerde Sen
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Uçuş Planı
22:00 Yabancı Sinema Uçuş Planı
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:50 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
05:50 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Ateş ile Yangın
21:45 Yabancı Sinema Çaylaklar
23:45 Yabancı Sinema Ateş ile Yangın
01:45 Yabancı Sinema Çaylaklar
03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:45 Bir Şansım Olsa
TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:00 Evliya Çelebi
08:45 Nükte
09:00 Kısa Film Kuşağı
09:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
10:00 Karar Perdesi
11:00 Yeryüzleri
11:15 Hz. Mevlana'dan Beyitler
11:30 Bir Resim Bir Hikaye
12:00 Hayat Sanat
12:30 İzler Suretler
13:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:00 Yabancı Sinema: Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu (Poppie Nongena)
16:00 Kelimeler ve Şeyler
16:30 Anadolu Arkeolojisi
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Biruni: Bir Medeniyetin Bilgini
19:00 Karalama Defteri
19:30 Anjelika Akbar İle Sesler
20:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü
21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
21:45 Dünya Müzik Gelenekleri
22:00 Film Önü
22:15 Yabancı Sinema: Yağmurlu Bir Pazar (Like Sunday, Like Rain)
00:15 Film Arkası
00:45 İhmal Edilebilir Nasihatler
01:30 Film Önü
01:45 Yabancı Sinema: Yağmurlu Bir Pazar (Like Sunday, Like Rain)
03:45 Film Arkası
04:15 Randevu
04:30 Türk Caz Standartları Enstitüsü
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