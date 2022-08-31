TV yayın akışı 31 Ağustos 2022 Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ağustos Çarşamba günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Seversin
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kazanan Restoran
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Midway
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kara Tahta
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kapıcılar Kralı
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
00:15 Beceriksiz Katil (Yerli Sinema)
02:15 Beceriksiz Katil (Yerli Sinema)
03:15 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kazanan Restoran
21:00 Kusursuz Kiracı
23:45 Güler Misin Ağlar Mısın? (Yerli Sinema)
01:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:45 Kazanan Restoran
05:45 Petrol Kralları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Midway (Yabancı Sinema)
22:45 Midway (Yabancı Sinema)
01:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
05:00 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Aile Şerefi (Yerli Sinema)
23:45 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
01:30 Napoli’nin Sırrı
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Bir Resim Bir Hikaye
05:30 Geziyorum
06:00 Aramızda Müzik Var
06:45 Nükte
07:00 Karalama Defteri
07:30 Hayat Sanat
08:00 Evliya Çelebi
08:45 Randevu
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 İzler Suretler
10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
11:00 Anjelika Akbar İle Sesler
11:30 Sessizce
12:00 Hayat Sanat
12:30 Eşik
13:00 Tarih Söyleşileri
14:00 Yabancı Sinema: Sessizlik (The Silences)
15:30 Evliya Çelebi
16:00 Koleksiyoner
16:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Biruni: Bir Medeniyetin Bilgini
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
21:00 Edebiyat Söyleşileri
22:00 Yerli Sinema: Ben O Değilim
00:15 Yönetmen Sineması
00:45 Edebiyat Söyleşileri
01:45 Yerli Sinema: Ben O Değilim
04:00 Yönetmen Sineması
04:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
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