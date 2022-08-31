TV yayın akışı 31 Ağustos 2022 Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:51
<p>Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ağustos Çarşamba günü TV yayın akışı...</p>

Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ağustos Çarşamba günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI      </strong>20:00 Seversin</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI         </strong>20:00 Kazanan Restoran</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI       </strong>20:00 Midway</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI             </strong>  20:00 MasterChef Türkiye </p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI            </strong>20:00 Kara Tahta</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI               </strong>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI     </strong>20:00 Kapıcılar Kralı </p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI   </strong>         20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI      20:00 Seversin

FOX TV YAYIN AKIŞI         20:00 Kazanan Restoran

STAR TV YAYIN AKIŞI       20:00 Midway

TV8 YAYIN AKIŞI               20:00 MasterChef Türkiye 

TRT 1 YAYIN AKIŞI            20:00 Kara Tahta

ATV YAYIN AKIŞI               20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kapıcılar Kralı 

TRT 2 YAYIN AKIŞI            20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>10:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Ortası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Seversin</p> <p>00:15 Beceriksiz Katil (Yerli Sinema)</p> <p>02:15 Beceriksiz Katil (Yerli Sinema)</p> <p>03:15 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:30 Magazin D Yaz</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

00:15 Beceriksiz Katil (Yerli Sinema)

02:15 Beceriksiz Katil (Yerli Sinema)

03:15 Gelinim Mutfakta

05:30 Magazin D Yaz

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kazanan Restoran</p> <p>21:00 Kusursuz Kiracı</p> <p>23:45 Güler Misin Ağlar Mısın? (Yerli Sinema)</p> <p>01:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>04:45 Kazanan Restoran</p> <p>05:45 Petrol Kralları</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kazanan Restoran

21:00 Kusursuz Kiracı

23:45 Güler Misin Ağlar Mısın? (Yerli Sinema)

01:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:45 Kazanan Restoran

05:45 Petrol Kralları

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Midway (Yabancı Sinema)</p> <p>22:45 Midway (Yabancı Sinema)</p> <p>01:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>04:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>05:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Midway (Yabancı Sinema)

22:45 Midway (Yabancı Sinema)

01:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

05:00 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>TRT1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:05 7 Numara</p> <p>11:40 Çırak</p> <p>12:10 Masumlar Apartmanı</p> <p>16:00 Balkan Ninnisi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kara Tahta</p> <p>23:50 Kasaba Doktoru</p> <p>03:00 Bu Toprağın Sesi</p> <p>03:40 Masumlar Apartmanı</p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 7 Numara

11:40 Çırak

12:10 Masumlar Apartmanı

16:00 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

23:50 Kasaba Doktoru

03:00 Bu Toprağın Sesi

03:40 Masumlar Apartmanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>18:40 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 Gül Masalı</p> <p>03:50 Mutfak Bahane</p> <p>05:50 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gül Masalı

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Gelin Evi</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)</p> <p>21:45 Aile Şerefi (Yerli Sinema)</p> <p>23:45 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)</p> <p>01:30 Napoli’nin Sırrı</p> <p>03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)

21:45 Aile Şerefi (Yerli Sinema)

23:45 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)

01:30 Napoli’nin Sırrı

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>04:58 İstiklal Marşı</p> <p>05:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>05:30 Geziyorum</p> <p>06:00 Aramızda Müzik Var</p> <p>06:45 Nükte</p> <p>07:00 Karalama Defteri</p> <p>07:30 Hayat Sanat</p> <p>08:00 Evliya Çelebi</p> <p>08:45 Randevu</p> <p>09:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>09:30 İzler Suretler</p> <p>10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>11:00 Anjelika Akbar İle Sesler</p> <p>11:30 Sessizce</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Eşik</p> <p>13:00 Tarih Söyleşileri</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: Sessizlik (The Silences)</p> <p>15:30 Evliya Çelebi</p> <p>16:00 Koleksiyoner</p> <p>16:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Biruni: Bir Medeniyetin Bilgini</p> <p>19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta</p> <p>20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>20:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>21:00 Edebiyat Söyleşileri</p> <p>22:00 Yerli Sinema: Ben O Değilim</p> <p>00:15 Yönetmen Sineması</p> <p>00:45 Edebiyat Söyleşileri</p> <p>01:45 Yerli Sinema: Ben O Değilim</p> <p>04:00 Yönetmen Sineması</p> <p>04:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Bir Resim Bir Hikaye

05:30 Geziyorum

06:00 Aramızda Müzik Var

06:45 Nükte

07:00 Karalama Defteri

07:30 Hayat Sanat

08:00 Evliya Çelebi

08:45 Randevu

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 İzler Suretler

10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

11:00 Anjelika Akbar İle Sesler

11:30 Sessizce

12:00 Hayat Sanat

12:30 Eşik

13:00 Tarih Söyleşileri

14:00 Yabancı Sinema: Sessizlik (The Silences)

15:30 Evliya Çelebi

16:00 Koleksiyoner

16:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Biruni: Bir Medeniyetin Bilgini

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

21:00 Edebiyat Söyleşileri

22:00 Yerli Sinema: Ben O Değilim

00:15 Yönetmen Sineması

00:45 Edebiyat Söyleşileri

01:45 Yerli Sinema: Ben O Değilim

04:00 Yönetmen Sineması

04:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

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