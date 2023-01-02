Ümit Erdim, Alper Rende, Zeynep Alkan... Acun Ilıcalı yayı tarihini duyurdu: Survivor 2023 kadrosu netleşti
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2023'ün kadrosu belli oldu. Survivor 2023 yeni sezon tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu.
Yeni sezonda farklı bir formatla ekranlarda yerini alacak olan yarışmada bu yıl ünlüler, gönüllüler ve fenomenler şampiyon olmak için yarışacak.
15 OCAK'TA BAŞLIYOR
Survivor 2023'ün 15 Ocak'ta izleyicelerle buluşacağını duyuran Acun Ilıcalı yeni sezon ile ilgili yaptığı açıklamada “Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak” dedi.
İşte Survivor 2023'ün 'Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler' kadrosu...
Berdan Mardini
Murat Eken
Barış Telli
Seçkin Piriler
Yusuf Güney
Cansu Tuman
Aysu Keskin
Ümit Erdim
Zeynep Alkan
Alper Rende
Elanur Pat
Chaby
Halil İbrahim Göker
Buse Plan
Kürşat Juan
Walison Fonseca
Kardelen
Tunga
Özgür
Asena
Aleyna
Osman Can
Gizem Avcı
Aziz
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