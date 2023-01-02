Ümit Erdim, Alper Rende, Zeynep Alkan... Acun Ilıcalı yayı tarihini duyurdu: Survivor 2023 kadrosu netleşti

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 17:25
<p>Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2023'ün kadrosu belli oldu. Survivor 2023 yeni sezon tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu.</p> <p>Yeni sezonda farklı bir formatla ekranlarda yerini alacak olan yarışmada bu yıl <strong>ünlüler, gönüllüler</strong> ve<strong> fenomenler</strong> şampiyon olmak için yarışacak.</p>

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2023'ün kadrosu belli oldu. Survivor 2023 yeni sezon tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu.

Yeni sezonda farklı bir formatla ekranlarda yerini alacak olan yarışmada bu yıl ünlüler, gönüllüler ve fenomenler şampiyon olmak için yarışacak.

<h3>15 OCAK'TA BAŞLIYOR</h3> <p>Survivor 2023'ün 15 Ocak'ta izleyicelerle buluşacağını duyuran Acun Ilıcalı yeni sezon ile ilgili yaptığı açıklamada <strong>“Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak</strong>” dedi.</p>

15 OCAK'TA BAŞLIYOR

Survivor 2023'ün 15 Ocak'ta izleyicelerle buluşacağını duyuran Acun Ilıcalı yeni sezon ile ilgili yaptığı açıklamada “Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak” dedi.

<p>İşte Survivor 2023'ün 'Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler' kadrosu...</p>

İşte Survivor 2023'ün 'Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler' kadrosu...

<p>Berdan Mardini </p>

Berdan Mardini 

<p>Murat Eken</p>

Murat Eken

<p>Barış Telli</p>

Barış Telli

<p>Seçkin Piriler</p>

Seçkin Piriler

<p>Yusuf Güney</p>

Yusuf Güney

<p>Cansu Tuman</p>

Cansu Tuman

<p>Aysu Keskin</p>

Aysu Keskin

<p>Ümit Erdim</p>

Ümit Erdim

<p>Zeynep Alkan</p>

Zeynep Alkan

<p>Alper Rende</p>

Alper Rende

<p>Elanur Pat</p>

Elanur Pat

<p>Chaby</p>

Chaby

<p>Halil İbrahim Göker</p>

Halil İbrahim Göker

<p>Buse Plan</p>

Buse Plan

<p>Kürşat Juan</p>

Kürşat Juan

<p>Walison Fonseca</p>

Walison Fonseca

<p>Kardelen</p>

Kardelen

<p>Tunga</p>

Tunga

<p>Özgür</p>

Özgür

<p>Asena</p>

Asena

<p>Aleyna</p>

Aleyna

<p>Osman Can</p>

Osman Can

<p>Gizem Avcı</p>

Gizem Avcı

<p>Aziz</p>

Aziz

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