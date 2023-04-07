Ünlü oyuncu Burcu Kara doğum anlarını paylaştı: 'Hayatımızın en unutulmaz gününde...'
Ünlü oyuncu Burcu Kara, 4 ay önce kucağına aldığı oğlu Can'ın doğum anlarını paylaştı.
Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturdu.
2017 yılında Ali adını verdiği ilk çocuğunu kucağına aldı.
Kara ikinci oğlu Can'a ise Aralık 2022'de kavuştu. Ünlü oyuncu doğum yaptığı anlara ait kareleri takipçileriyle paylaştı.
"ONU İLK GÖRÜŞÜM..."
Zorlu geçen bir zamanın ardından oğlunu kucağına aldığına belirten Kara, o gün yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:
"Can'ın hiç uyumadığı bir günü ve geceyi bitirirken, hayata geldiği günü hatırladım. Zorlu bir sekiz saat, bazı aksilikler ama sonunda kavuşmamız. Abisi solunum yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı ama şükür Can daha sağlıklı bir hastane süreci geçirdi. Gelişi de abisine göre daha kısa sürdü. Yine unutamayacağımız anlarla, anılarla dolu bir aralık günü."
"Normal doğum yapabilmem için ilk günden son ana kadar beni destekleyen ve yanımda olan canım doktoruma ne kadar teşekkür etsem az. Ve uzaklardan gelip, o günün heyecanını benim kadar çok yaşayan canım kardeşim, eşim... Hayatımızın en unutulmaz gününde canım Ceren Selçuk'un gözünden bazı anları sizinle de paylaşmak istedim. En güzel an en son fotoğrafta tabii. Onu ilk görüşüm. Şu anda da yüzüne bakıyorum hala inanamayarak. Hepimize iyi geceler."
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