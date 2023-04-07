Ünlü oyuncu Burcu Kara doğum anlarını paylaştı: 'Hayatımızın en unutulmaz gününde...'

"Normal doğum yapabilmem için ilk günden son ana kadar beni destekleyen ve yanımda olan canım doktoruma ne kadar teşekkür etsem az. Ve uzaklardan gelip, o günün heyecanını benim kadar çok yaşayan canım kardeşim, eşim... Hayatımızın en unutulmaz gününde canım Ceren Selçuk'un gözünden bazı anları sizinle de paylaşmak istedim. En güzel an en son fotoğrafta tabii. Onu ilk görüşüm. Şu anda da yüzüne bakıyorum hala inanamayarak. Hepimize iyi geceler."

