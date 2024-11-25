Uzmanı açıkladı: Gençlerde artan kalp krizinin sebebi belli oldu

Birçok belirtiye rağmen ilk beş belirtiyi açıklayan Dr. Oğuz, “Bunun en önemlisi göğüs ağrısıdır. Bunun yanında nefes darlığı, mide bölgesinde yanmalar, çarpıntı ya da baş dönmesi olarak karşımıza çıkabilir. Böyle belirtileri olan hastaların biran önce sağlık kurumlarına başvurmaları gerekiyor. Kalp krizi çok acil bir durumdur ve hayati tehlike oluşturur” dedi.