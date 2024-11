The Witcher geri dönüyor: Yeni çıkan kitap Rivyalı Geralt’ın gençliğine odaklanılacak

Yayınlanma: 22.11.2024 - 14:09

Güncelleme: 22.11.2024 - 14:09

The Witcher serisinin yaratıcısı Andrzej Sapkowski, yıllar sonra Rivyalı Geralt’ın yeni bir macerasıyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Polonyalı yazarın 11 yıl aradan sonra kaleme aldığı son roman, 1 Aralık 2024’te Polonya’da yayımlanacak.

GENÇLİK YILLARINA YOLCULUK

Orijinal adıyla Wiedzmin – Rozdroze Kruków (Türkçeye tahmini çevirisiyle Kuzgunların Kavşağı), Rivyalı Geralt’ın gençlik yıllarına ışık tutacak. Roman, Geralt’ın Kaer Morhen’den ayrıldıktan sonraki deneyimlerini, Witcherlık mesleğindeki ilk adımlarını ve gençlik idealizminin gerçeklerle çarpışmasını konu alıyor.







Polonya’nın köklü fantastik edebiyat dergisi Nowa Fantastyka, kitabın kapağını ve ilk bölümlerini 22 Kasım 2024’te yayımladı. Bu detaylara göre, Geralt genç yaşında runik kılıçlarıyla canavarlarla savaşacak, masumları kurtaracak ve mutsuz âşıklara yardım edecek. Ancak her şey planlandığı gibi gitmeyecek; idealist düşünceleri sık sık hayal kırıklıklarıyla sınanacak.

SERİNİN DİĞER KARAKTERLERİ KİTAPTA YER ALMAYACAK

Yeni kitapta, serinin ilerleyen yıllarda Geralt’ın yanında yer alacak Dandelion (Jaskier), Vengerbergli Yennefer ve Prenses Ciri gibi karakterlerin yer almayacağı tahmin ediliyor. Bu durum, eserin tamamen Geralt’ın gençlik dönemi ve Witcherlık serüveninin başlangıcına odaklandığını gösteriyor.







HAYRANLAR HEYECANLA BEKLİYOR

The Witcher hayranları, Netflix dizisinin 4. sezonunun 2025 sonbaharına, animasyon yapımı Sirens of the Deep'in ise Şubat 2025’e ertelendiği bir dönemde, Sapkowski’nin yeni romanıyla bu boşluğu doldurmayı bekliyor.

Kitap, Polonya’da Lehçe olarak yayımlanacak ve diğer dillere çevirisi için 2025’in ilk ayları işaret edildi. Türkçe baskısının olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

The Witcher hayranları, Sapkowski’nin yeni eserini büyük bir merakla beklerken, Rozdroze Kruków'un seriye yepyeni bir soluk getireceği tahmin ediliyor.