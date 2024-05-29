Ergenler 'influencerlar'dan etkileniyor... 'Popüler diyet akımları' yeme bozukluğuna yol açabilir!

KANADA'DA YAPILAN ARAŞTIRMA: YEME BOZUKLUĞUNA YOL AÇABİLİR

Bu diyetler içerisinde ergenlerde beslenme ya da yeme davranışı bozukluğuna yol açması bakımından bakıldığında IF diyetleriyle ilgili çok belirgin araştırmalar olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Zübarioğlu, bu konuda yakın tarihlerde Kanada'da yapılan geniş çaplı bir araştırmadan bahsederek şu bilgileri verdi:

“Oldukça da yakın tarihli bir çalışma. Yaklaşık 2 bin 800 adölesan yani genç erişkin arasında yapılan çalışmada, en fazla kullanılan 16 saatlik açlık 8 saatlik tokluk penceresini yapmışlar. Burada özellikle 16/8'in de ötesinde, mesela kişi 5 gün serbest besleniyor ama 2 gün hiçbir şey yemiyor. Böyle bir formu var. Bu zaten bir ergenin beslenme ilkesine çok aykırı. Çünkü o yaşta birinin bir gün boyunca sadece kahve, su veya çay ile günü geçirmesi, çocukluk yaş grubunda bir hekimin önerebileceği bir şey olamaz.

Yapılan çalışmada da görülmüş ki gerçekten de son 1 yıl içerisinde IF diyetini uygulayan adölesanlarda beslenme bozukluğu skorlarında çok belirgin artış görülmüş. Yine bu çalışmada ilerleyen dönemlerde hastalarda bir 'binge eating' dediğimiz, aralarda hiçbir şey yemeyip sonrasında tıkanırcasına, kendini durduramadan yeme atakları, kendini zorla kusturma, birtakım ilaçlar kullanarak tuvalete çıkmanın uyarılması ve kendi performansının çok çok üzerinde, bizim kompülsif (mantık dışı) dediğimiz, aşırı miktarda fiziksel aktivite yaparak kilo kaybı ve kas alımını sağlanmaya çalıştıkları kanıtlanmış."