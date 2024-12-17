Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

Yemek yerken bazen bir lokmayla yetinemediğinizi fark etmişsinizdir. Bir kez tattığınızda durdurulamaz bir istek uyandıran bazı gıdalar, beyninizde mutluluk ve ödül hissini tetikleyerek bağımlılık yapabilir.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2024 Salı, 09:57
Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada iki bölümlük bir çalışma yapıldı. Uzmanlar yenilen yiyecekler ve içeceklerin ardından bağımlılık yapan o ürünleri tespit ettiler. İşte, bağımlılık yapan 10 besin

Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

1. Çikolata

Tatlı krizlerinin başrolü olan çikolata, yüksek oranda şeker ve kakao içerir. Özellikle sütlü ve beyaz çikolata, beyne dopamin salgılatarak mutluluk hissi yaratır. Bu yüzden bir parça çikolata asla yetmez!

Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

2. Cips

Patates cipsleri, tuz ve yağın mükemmel birleşimi sayesinde beyninizin ödül merkezini harekete geçirir. "Bir tane daha" diyerek paketin sonuna kadar gitmek işten bile değildir.

Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

3. Pizza

Pizzanın üzerindeki peynirin erimiş yapısı ve tuzlu sosu, damakta bağımlılık yaratır. Karbonhidrat, yağ ve tuzun bu eşsiz uyumu, pizzayı vazgeçilmez kılar.

Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

4. Şekerlemeler

Yüksek şeker oranıyla enerji patlaması yaşatan şekerlemeler, kan şekerinizi hızla yükseltir. Ancak bu geçici etki, bir süre sonra tekrar yeme isteği doğurur.

Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

5. Fast Food Hamburger

Hamburgerlerin içeriğindeki et, sos, tuz ve yağ karışımı, beyninizin mutluluk hormonu salgılamasına neden olur. Ayrıca işlenmiş katkı maddeleri de bağımlılık etkisini artırır.

Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

6. Dondurma

Tatlı ve kremamsı dokusuyla dondurma, sadece yaz aylarının değil, her mevsimin bağımlılık yapan lezzetlerinden biridir. Yüksek şeker ve yağ oranı, onu daha cazip kılar.

Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

7. Beyaz Ekmek

Beyaz ekmek, rafine edilmiş un içerdiği için hızla şekere dönüşür ve kan şekerinizi yükseltir. Bu durum, sık sık acıkmanıza ve tekrar ekmek yemenize neden olur.

Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

8. Gazlı İçecekler

Gazlı içeceklerdeki yüksek şeker oranı ve kafein, enerji artışı sağlar. Ancak bu geçici etki, sık sık tüketme ihtiyacı doğurur ve bağımlılık yapar.

Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

9. Çubuk Kraker

Tuzlu ve hafif yapısıyla fark edilmeden tüketilen çubuk krakerler, beynin "daha fazlasını ye" sinyalini tetikleyen katkı maddeleri içerir.

Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

10. Soslar ve Ketçap

Ketçap ve mayonez gibi soslar, şeker ve yağ içerikleriyle yemeklerinize tat katarken sizi bağımlı hale getirir. Özellikle hazır soslardaki katkı maddeleri bağımlılık etkisini artırır.

Uzmanlar açıkladı: Bağımlılık yapan 10 besin

Bağımlılığı Nasıl Önleriz?

Doğal Alternatifler Seçin: İşlenmiş gıdalar yerine taze meyve, sebze ve tam tahılları tercih edin.

Porsiyon Kontrolü Yapın: Bağımlılık yapan gıdaları sınırlı miktarda tüketerek alışkanlık haline gelmesini önleyin.

Etiketsiz Beslenin: Rafine şeker ve katkı maddesi içermeyen gıdaları tüketmeye çalışın.

Fast Food bağımlılık

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