Wanda Nara'ya kötü haber

Wanda Nara'nın babası Andres Nara, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2024 Cumartesi, 18:28
Wanda Nara'ya kötü haber

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, 67 yaşındaki Andres Nara, 35 yaşındaki eşine fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. 

Wanda Nara'ya kötü haber

Komşuların polise haber vermesi üzerine gerçekleşen bu olay, çiftin daha önce de benzer tartışmalar yaşadığı ve şu anda ayrılma sürecinde oldukları bilgisiyle gündeme geldi.

Wanda Nara'ya kötü haber

Andres Nara'nın, ağır yaralama ve şiddet suçlarından yargılanabileceği belirtiliyor.

Wanda Nara'ya kötü haber

Ayrıca, Nara'nın başka bir kadınla ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin yazışmalarının geçen hafta sızdırıldığı da iddialar arasında yer alıyor.

Wanda Nara'ya kötü haber

Bu durum, Mauro Icardi ile ayrıldıktan sonra moralinin bozuk olduğu iddia edilen Wanda Nara için bir başka üzüntü kaynağı olarak ifade ediliyor.

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