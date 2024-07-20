Wanda Nara'ya kötü haber
Wanda Nara'nın babası Andres Nara, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre, 67 yaşındaki Andres Nara, 35 yaşındaki eşine fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
Komşuların polise haber vermesi üzerine gerçekleşen bu olay, çiftin daha önce de benzer tartışmalar yaşadığı ve şu anda ayrılma sürecinde oldukları bilgisiyle gündeme geldi.
Andres Nara'nın, ağır yaralama ve şiddet suçlarından yargılanabileceği belirtiliyor.
Ayrıca, Nara'nın başka bir kadınla ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin yazışmalarının geçen hafta sızdırıldığı da iddialar arasında yer alıyor.
Bu durum, Mauro Icardi ile ayrıldıktan sonra moralinin bozuk olduğu iddia edilen Wanda Nara için bir başka üzüntü kaynağı olarak ifade ediliyor.
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