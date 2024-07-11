Wanda Nara Mauro Icardi ile resmen ayrıldıklarını açıkladı

Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ayrıldıklarını resmen duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:40
Wanda Nara Mauro Icardi ile resmen ayrıldıklarını açıkladı
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın önceki günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti.

Nara’nın son açıklamasıyla resmilik kazandı. Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Icardi ile ayrıldıklarını duyurdu.

Nara, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sonları ne kadar zor olsa da benim için o kadar zor. Televizyonu açmam ya da gerçek olmayan iddiaları izlemem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu benim sorunumun, kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kez daha denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu ilişkiye hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız devam etmek zorundayım. Suçlanacak kimse yok ve üçüncü şahıslar da yok, aramızdaki şey her zaman dışarıdan daha güçlüydü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkür ederim."


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