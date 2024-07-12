Wanda Nara boşanmak istiyor: Mauro Icardi'den alyanslı mesaj
Mauro Icardi, kendisinden boşanmak isteyen eşi Wanda Nara'ya alyanslı mesaj gönderdi.
Galatasaray'lı futbolcu Mauro Icardi, zor günler geçiriyor. Eşi Wanda Nara'nın boşanma kararı almasıyla derin bir üzüntü yaşayan Icardi'nin takımının Avusturya'daki sezon öncesi hazırlık çalışmalarında bir hayli düşünceli olduğu göze çarptı.
Wanda Nara, her ne kadar boşanmak istese de Icardi'nin boşanmak konusunda çok hevesli olmadığı konuşulanlar arasında. Son olarak ünlü futbolcunun parmağındaki alyansı çıkartmadığı görüldü.
Wanda Nara, boşanma kararı aldığını önceki gün şu sözlerle dile getirmişti:
"Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü."
Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın iki çocuğu bulunuyor. Nara, ayrıca Arjantinli bir diğer ünlü futbolcu Maxi Lopez ile evliliğinden de 3 çocuk annesi.
Spor Haberleri
- Borna Barisic'ten transfer itirafı
- Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya alyanslı mesaj!
- Ciro Immobile transferinde sona doğru
- CHP’den futbola ağır soru
- Fenerbahçe'de B planına 3 isim!
- Yıldız oyuncu takımına şampiyonluk getirdi
- Angel Di Maria imzayı atıyor!
- Değerini artıran 10 futbolcu listesi yayımlandı
- Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi!
- Dört büyüklerden Mehmet Büyükekşi kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Önder, Tanal'ı böyle tiye aldı
- 'Ne kadar kin varmış içinde'
- Türkiye bir 'fırsatını' daha kaybetti
- CHP'den 'o tartışmaya' ilk açıklama
- En uyuşuk burçlar hangileridir?
- 'Görevden alınabilirler' iddiası...
- Soyadı özgürlüğü 'Türk kültürüne uygun' değilmiş
- Kurucular Kurulu'ndan açıklama geldi
- Dört büyüklerden Mehmet Büyükekşi kararı!
- İBB Meclisi'nde Türkan Saylan kararı