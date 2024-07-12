Wanda Nara boşanmak istiyor: Mauro Icardi'den alyanslı mesaj

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:21

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:21

Galatasaray'lı futbolcu Mauro Icardi, zor günler geçiriyor. Eşi Wanda Nara'nın boşanma kararı almasıyla derin bir üzüntü yaşayan Icardi'nin takımının Avusturya'daki sezon öncesi hazırlık çalışmalarında bir hayli düşünceli olduğu göze çarptı.

Wanda Nara, her ne kadar boşanmak istese de Icardi'nin boşanmak konusunda çok hevesli olmadığı konuşulanlar arasında. Son olarak ünlü futbolcunun parmağındaki alyansı çıkartmadığı görüldü.



Wanda Nara, boşanma kararı aldığını önceki gün şu sözlerle dile getirmişti:

"Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü."



Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın iki çocuğu bulunuyor. Nara, ayrıca Arjantinli bir diğer ünlü futbolcu Maxi Lopez ile evliliğinden de 3 çocuk annesi.



