Yaşlanmayı durdurmak mümkün: Kolajen deposu besinler neler, kolejen zengini besinler hangileri?

Son yıllarda güzellik ve besin takviyesi sektörünün en popüler ürünü kolajen, aslında doğal yollardan çok daha sağlıklı bir şekilde alınabiliyor.

Kolejen ürünlerinin yan etkileri ve zararları ortaya çıktıkça, özellikle kadınlar bu mucizevi takviyeyi nasıl sağlıklı bir şekilde alacaklarını merak ediyor.