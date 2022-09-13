Yaşlanmayı durdurmak mümkün: Kolajen deposu besinler neler, kolejen zengini besinler hangileri?
Son yıllarda güzellik ve besin takviyesi sektörünün en popüler ürünü kolajen, aslında doğal yollardan çok daha sağlıklı bir şekilde alınabiliyor.
Kolejen ürünlerinin yan etkileri ve zararları ortaya çıktıkça, özellikle kadınlar bu mucizevi takviyeyi nasıl sağlıklı bir şekilde alacaklarını merak ediyor.
KOLAJEN NEDİR?
Kolajen; vücutta deri, kemik, tendon, ligamentler başta olmak üzere pek çok organda bulunan bir yapısal proteindir. Vücutta en çok bulunan proteindir ve tüm vücut proteinlerinin üçte birini oluşturur. Bağ dokunun oldukça önemli bir bileşeni olan kolajen, dokuları yapıştırıcı gibi bir arada tutar.
KOLAJEN ALMAK NE İŞE YARAR?
Kolajen ciltte bol miktarda bulunur. Yaşlanmayla birlikte cildin iç tabakalarında kolajen kaybı meydana gelir, cilt esnekliğini kaybeder ve hasar görmeye açık hale gelir. Kolajen alımı ile cilt esnekliği artar ve cildin nem dengesi düzelir. Cildin derin tabakalarındaki kolajen yoğunluğu artar. Tüm bu etkiler, kırışıklıkları önleyerek cildin genç görünmesini sağlar.
KOLAJENİN FAYDALARI NELER?
1) Kolajen cilt sıkılaşması sağlar.
2) Saç dökülmesini azaltır.
3) Cildi nemlendirir ve yeniler.
4) Uyku düzenini iyileştirir.
5) Kolajen kasları ve kemikleri güçlendirir.
6) Kolajen antioksidan ve detoksifikasyon sağlar,
7) Kolajen cinsel sağlık ve hormonal yapıyı geliştirerek, iyileştirir.
8) Kolajen kilo kontrolüne yardımcı olur.
İLİK SUYU
İlikli kemik suyunun içerisinde doğal olarak kolajen ve protein bulunur. Eklem sorunlarından selilüte, cilt kırışıklarından sarkmalara ve vücut iltihaplanmalarına kadar birçok rahatsızlığa faydası olan ilikli kemik suyunun bu etkisi içeriğinde bulunan glukozamin bileşiği ve kolajen miktarından kaynaklanmaktadır.
Düzenli olarak bir kâse ilik suyunu yemeklerde kullanmak/tüketmek kan şekeri ve mide asidiniz bile düzene sokar.
YUMURTA
En kaliteli protein kaynağı olan yumurtanın sarısı da beyazı da kolajen üretimi konusunda güçlü bir kaynaktır. Protein açısından da zengin olan yumurta günlük düzenli tüketilmesi halinde lizin adı verilen maddenin de alınmasını sağlar. Kolajen üretiminde büyük bir etkiye sahip olan kükürt maddesi de yumurta içerisinde bulunur.
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