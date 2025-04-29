Yeni bir güne enerjik başlamak mümkün: Güne sağlıklı başlamak için 7 etkili ipucu

Modern yaşamın hızlı temposu içinde sabah saatleri, günün kalitesini belirleyen en kritik zaman dilimlerinden biridir. Sağlıklı bir sabah rutini sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da dengeli ve üretken bir gün geçirmenizi sağlar. Kahvaltıdan uyku düzenine kadar pek çok faktör güne nasıl başladığınızı etkiler. İşte, güne daha sağlıklı, huzurlu ve enerjik başlamanızı sağlayacak öneriler...