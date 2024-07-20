Yıllar sonra buluşmuşlardı: O görüşmenin ayrıntıları belli oldu
İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, 15 yıl önce bir TV canlı yayınında yaşanan büyük tartışma sonrası birbirlerine küsmüş ve ağır sözler söylemişlerdi. Ancak Tatlıses’in kalp ameliyatı öncesi ve sonrası görüntüleri, Yıldız Tilbe’yi yumuşattığı öğrenildi. İşte bu barışmanın hikayesi...
İbrahim Tatlıses, bir hafta önce kalp kapakçığı ameliyatı geçirdi.
Ameliyattan bir gün önce Harbiye Açıkhava’da sahne alan Tatlıses, konser sırasında “Hakkınızı helal edin” diyerek duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.
Beş gün önce hastaneden taburcu olurken yine gözyaşları içinde, “Allah bitti demeden bitmez. Kimseye kırgın değilim” dedi.
Bu duygusal anları izleyen Yıldız Tilbe, yıllardır süren küslüğü bitirmeye karar verdi. İbrahim Tatlıses’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
10 Haber'de yer alan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Tatlıses, telefon konuşması sırasında “Yıldız kızım” diyerek duygulandı ve ağladı.
Çeşme’de bulunan Tilbe, hemen aracına binerek Bodrum’daki Tatlıses’in yanına gitmeye karar verdi.
Uçağa binmek yerine dört saat süren yolculuğu arabayla yaptı ve Tatlıses’in yanında oldu
Tatlıses, Yıldız Tilbe’yi karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi:
“Böyle çabuk geleceğini beklemiyordum"
Yaklaşık iki saat süren sohbetlerinde sağlık, müzik ve sahneler hakkında konuştular. Tilbe, Tatlıses’e kendisine ait bir şarkıyı yapmak istediğini söyledi. Tatlıses ise bu şarkıda düet yapmayı teklif etti.
Barışın şarkısı ve düeti eylül ayında seyirciyle buluşacak.
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