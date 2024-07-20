Yıllar sonra buluşmuşlardı: O görüşmenin ayrıntıları belli oldu

Tatlıses, Yıldız Tilbe’yi karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi:

“Böyle çabuk geleceğini beklemiyordum"

Yaklaşık iki saat süren sohbetlerinde sağlık, müzik ve sahneler hakkında konuştular. Tilbe, Tatlıses’e kendisine ait bir şarkıyı yapmak istediğini söyledi. Tatlıses ise bu şarkıda düet yapmayı teklif etti.

Barışın şarkısı ve düeti eylül ayında seyirciyle buluşacak.