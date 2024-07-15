İbrahim Tatlıses taburcu oldu: Allah bitti demeden bitmez

Tatlıses’i ziyaret eden bir diğer isim olan Aydemir Akbaş ise sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti ve "Çok iyi, maşallahı var. Taş gibi taş, Allah ona şifa versin. Ben de kanseri yendim, tüm sonuçlarım temiz çıktı. Ama şu bel fıtığını yenemedim. Fizyoterapiye gidiyorum" diye konuştu.