İbrahim Tatlıses taburcu oldu: Allah bitti demeden bitmez

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kalp ameliyatı geçirdikten sonra taburcu oldu. Harbiye Açık Hava’da verdiği konserde kalp ameliyatı olacağını açıklayarak dinleyicilerinden helallik isteyen Tatlıses, başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2024 Pazartesi, 18:12
İbrahim Tatlıses taburcu oldu: Allah bitti demeden bitmez

İbrahim Tatlıses, anjiyo işlemi sırasında iki kalp damarının tıkalı olduğunu öğrendi ve sonrasında gerçekleştirilen ameliyatla kalp kapakçığı değiştirildi.

2.5 saat süren operasyon başarıyla tamamlandı ve usta sanatçı hastaneden taburcu edildi.

İbrahim Tatlıses taburcu oldu: Allah bitti demeden bitmez

2. Sayfa'nın haberine göre, 72 yaşındaki Tatlıses "Ben 'bitti' demeden 'bitti' demiyorum. Allah bitti demeden bitmez" dedi.

Tatlıses 5 gün sonra sahneye çıkacağını ifade etti.

İbrahim Tatlıses taburcu oldu: Allah bitti demeden bitmez

DOSTLARI YANINDAYDI

Sanatçının hastanedeki tedavisi süresince ailesi ve dostları onu yalnız bırakmadı.

Ziyaretçiler arasında yer alan Erol Köse, Tatlıses ile fotoğraf çektirirken, kendisinin de anjiyo ve stent takılma işlemi yaptırdığını ve kalp krizinden kurtulduğunu belirtti.

Köse, "Önce Allah’a, sonra Tatlıses ve Prof. Dr. Mehmet Yazıcıoğlu’na teşekkür ederim" dedi.

İbrahim Tatlıses taburcu oldu: Allah bitti demeden bitmez

Tatlıses’i ziyaret eden bir diğer isim olan Aydemir Akbaş ise sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti ve "Çok iyi, maşallahı var. Taş gibi taş, Allah ona şifa versin. Ben de kanseri yendim, tüm sonuçlarım temiz çıktı. Ama şu bel fıtığını yenemedim. Fizyoterapiye gidiyorum" diye konuştu.

İbrahim Tatlıses taburcu oldu: Allah bitti demeden bitmez

Tatlıses’in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dualarım seninle babacığım" ifadelerini kullandı.

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