Ameliyat olmuştu: Yoğun bakımdan çıkan İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf
Kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, yoğun bakımdan çıktı. Birkaç güne taburcu olacağı öğrenilen Tatlıses'ten ameliyat sonrası ilk fotoğraf geldi.
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği konserinde sevenlerinden helallik dileyerek beklenmedik bir şekilde kalp ameliyatı olacağını duyurmuştu.
Zorlu bir operasyon geçiren sanatçının kalp kapakçığı değiştirildi ve iki kalp damarı açıldı.
Şu an sağlık durumu iyiye giden sanatçının birkaç gün içinde hastaneden taburcu olması bekleniyor.
Ameliyat haberinin ardından tüm ailesi ve yakın dostları Tatlıses'e destek olmak için hastanede bir araya geldi. Ancak, kızı Dilan Çıtak'ın yokluğu dikkat çekti.
Ziyaretçiler arasındaki Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi.
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