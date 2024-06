Taylor Swift'in yeni albümü rekor kırdı: 7 haftadır zirvede

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:59

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:59

Şarkıcı Taylor Swift'in yeni albümü "The Tortured Poets Department", 7 haftadır Billboard 200 albüm listesinde zirvede yer alıyor. Swift, böylece 6 haftada zirvede kalan ve rekorun önceki sahibi olan "Folklore"u geride bırakmış oldu.

Albüm, Billboard 200 listesindeki rekorunun yanı sıra birçok farklı platformda da rekor kırdı.

Spotify'da bir günde 300 milyon dinlenmeye ulaşan albüm, bu dinlenme sayısına ulaşan ilk albüm oldu. Aynı albümde yer alan "Fortnight" isimli şarkı da Adele'in "Easy On Me" şarkısına ait rekoru kırarak tüm zamanların bir günde en çok dinlenen şarkısı oldu.

Apple Music ise "Albüm, yayımlandığı ilk günde en çok dinlenen pop albümü rekorunu kırdı" açıklamasında bulundu.

Son olarak, Amazon Music, "The Tortured Poets Department"ın 3 günde dünyanın en çok dinlenen albümü olmayı başardığını açıkladı.