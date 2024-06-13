'Kimler Geldi Kimler Geçti' 69 ülkede zirvede: İzlenmesi 80 milyon saate yaklaştı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:51

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:51

Netflix'in başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı yerli dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti', beşinci haftasında da Netflix Top 10'da yer aldı.

9 Mayıs'ta izleyiciyle buluşan dizinin toplam izlenmesi ilk 25 günün ardından 74 milyon 300 bin saate, görüntülenmesi 20 milyon 900 bine çıkmıştı. 3-9 Haziran haftasında ise izlenmesi 4 milyon 900 bin saat, görüntülenmesi 800 bin oldu.

Dili İngilizce Olmayan Diziler listesinde onuncu sırada yer alan 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 32 günlük izlenmesi toplamda 79 milyon 200 bin saate, görüntülenmesi 21 milyon 700 bine ulaştı.

Dizi şimdiye kadar 69 ülkede Top 10'a girdi.