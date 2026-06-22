Ganalı 'büyücü' Harry Kane'i hedef aldı: 'Onun üzerinde çalışıyorum'

Kendisini "Çarşamba'nın Şeytanı" olarak tanıtan Ganalı 'büyücü' Nana Kwaku Bonsam, İngiltere karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamalarla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce 2014 FIFA Dünya Kupası sırasında Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı diz sakatlığında etkisi olduğunu savunan Bonsam, bu kez İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane'i hedef aldığını açıkladı.

"HARRY KANE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM"

Gana ile İngiltere arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde Daily Star'a konuşan Bonsam, "Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Daha önce neler yapabileceğimi gösterdim, bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ona ciddi bir sakatlık dilemiyorum. Ülkeme karşı onu durdurmak yeterli olacaktır" ifadelerini kullanarak büyü yaptığını söyledi.

RONALDO İDDİASI

Bonsam, sahip olduğu güçleri "Kofi Oo Kofi" tapınağından aldığını belirtirken, ruhani şifa, koruma ve çeşitli ritüeller konusunda "Afrika'nın tek gerçek adamı" olduğunu savunuyor.

2014 yılındaki Ronaldo iddiasına da değinen Ganalı büyücü, tanrılarından aldığı özel bir tozu çeşitli bitkilerle karıştırdığını ve Portekizli yıldızın bir figürü üzerinde ritüeller gerçekleştirdiğini söylemişti. Ayrıca, dört köpek kullanarak "Kahwiri Kapam" adını verdiği özel bir spiritüel karışım hazırladığını da ileri sürmüştü.

"BUGÜN DİZİNDEN, YARIN..."

Ronaldo'nun yaşadığı sakatlığın tıbbi yöntemlerle açıklanamayacağını savunan Bonsam, "Bugün dizinden, yarın kasığından sorun yaşar. Bu tamamen ruhani bir müdahalenin sonucudur" sözleriyle iddiasını dile getirmişti.