Erdal Tosun kimdir? Erdal Tosun ne zaman ve nasıl öldü?

Erdal Tosun'un eşi kim?

Erdal Tosun 1995'te İlknur Tosun ile evlenirken, kızı Zeynep Kiraz 1996'da dünyaya geldi. Sanatçının kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gürdal Tosun, 2000 yılında vefat etti.

Çok sayıda film ve dizide oynayan Erdal Tosun, 2001'de "Vizontele", 2004'te "Vizontele Tuuba", 2005'te ise "Organize İşler" adlı Yılmaz Erdoğan filmlerinde rol aldı.

Erdoğan, yakın arkadaşı Tosun'un vefatının ardından yaptığı açıklamada, "Yetenekli, bilgili, meraklı, tansiyonlu bir koca adamdı Erdal Tosun. Dünyanın en iyi gezi ve yol arkadaşı idi. Seyircisine filmler, oyunlar yoluyla dostlarına akıl ve muhabbetiyle eşsiz katkılarda bulunmuş ve yokluğu büyük bir boşluk yaratmış bir adam." ifadelerini kullanmıştı.

Cem Yılmaz ise şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Erdal abiyle 1995 yılında tanıştım ama benim onu tanımam elbette 1980'lerin sonuna kadar gidiyor. Hepimizden daha tecrübeli ve esprili bir insan olduğunu söylememe gerek yok. Beni ilk izlemeye geldiğinde biraz ön yargılıymış. 'Dur bakalım ne yapacak?' derken bir müddet direnip makaraları koyuvermiş. Şakacı olmamakla beraber şakayı en iyi anlayan ciddi komiklerdendi. Sohbeti güzel, işinde neşeli çalışkan bir insandı. Pek çileli sağlık sorunlarıyla uğraşırken dahi soğuk kanlıydı. Rahmetli Gürdal ile beraber bizim için çok erken yaşta kaybettiğimiz değerlerdir."

Sanatçı, 2002'de "Yarım Elma" dizisinde, 2003'te Cem Yılmaz'ın "G.O.R.A" filminde, 2011'de "Çalgı Çengi", 2014'te "Şipşak Anadolu" ve 2015'te ise yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" filminde oynadı.