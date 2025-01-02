‘Gazeteciyi’ canlandıracak: Gülben Ergen setlere dönüyor

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Pastel Film’in Kanal D için çekeceği ‘Piyasa’ dizisiyle setlere dönüyor.

‘Gazeteciyi’ canlandıracak: Gülben Ergen setlere dönüyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 21:19

Gülben Ergen uzun yıllar sonra dizi setlerine dönüyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Ergen Pastel Film’in “Piyasa” dizisiyle anlaştı. 

Kanal D’de ekrana gelecek olan Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosu Mehmet Barış Günger imzası taşıyor. 

Serdar Gözelekli’nin yöneteceği dizi Alp Navruz ile İlayda Alişan’ı buluşturmuştu.

ANA KADRODA YER ALACAK

Gülben Ergen “Piyasa” dizisinde ana kadrosunda yer alan gazetecilik yapan Ahsen adlı sürpriz bir karakterle seyirci karşısına çıkacak.

6 Ocak’ta Bursa sahneleriyle sete çıkacak olan dizinin Şubat ayının ikinci haftası yayında olması planlanıyor.


Etiketler: #Gülben Ergen #dizi #set

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