Gece hayatının sinsi tehlikesi: Geç saatte uyuyanlarda anksiyete ve yalnızlık krizi tescillendi!

Modern kent yaşamının getirdiği esnek çalışma saatleri ve dijitalleşme, insanlığın biyolojik saatini kökten değiştirirken, uyku tıbbı dünyasından ruh sağlığını yakından ilgilendiren majör bir uyarı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ve saygın tıp buluşmalarından biri kabul edilen SLEEP 2026 yıllık kongresinde sunulan boylamsal bir araştırma, yatağa giriş saati ile psikiyatrik rahatsızlıklar arasındaki sinsi bağı ilk kez matematiksel bir modelle kanıtladı. Bulgular, geç saatlerde uyumayı alışkanlık haline getiren kişilerin sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da ağır bir tehdit altında olduğunu tescilledi.

AKŞAM KRONOTİPİ VE "GECE YALNIZLIĞI" ARASINDAKİ MOLEKÜLER BAĞ

Tıp literatüründe bireyin biyolojik olarak sabah uyanmaya veya akşam geç saatte aktif kalmaya olan doğal eğilimi "kronotip" olarak adlandırılmaktadır. Geç yatıp geç uyanmayı tercih eden, halk arasında "gece kuşu" olarak bilinen akşam kronotipine sahip bireyler üzerinde yürütülen çalışmada, bu kişilerin ruh sağlığı grafiklerinin ciddi oranda zayıfladığı saptandı.

Utah eyaletindeki Brigham Young Üniversitesi'nden Uzman Araştırmacı Alec Harlow liderliğindeki ekip, internet tabanlı bilimsel araştırma platformu Prolific üzerinden 442 katılımcıyı mercek altına aldı. Katılımcılara uygulanan "Sabahçılık-Akşamcılık Anketi" ile "Gece Yalnızlığı Ölçeği" testlerinin yapısal eşitlik modellemeleri, geç uyuyan kişilerin gün içindeki normal yalnızlık hissinin ötesinde, tıp dünyasında "nocturnal loneliness" (gece yalnızlığı) olarak tanımlanan sinsi bir sendrom yaşadıklarını ortaya koydu. Bu sendromun ise doğrudan klinik anksiyete (kaygı bozukluğu) seviyelerini tırmandırdığı belgelendi.

GELENEKSEL SOSYAL DÜZENLE YAŞANAN KRONİK UYUMSUZLUK

Araştırmanın istatistiksel analizlerinde, gece yalnızlığı parametresi dışarıda bırakıldığında, geç uyuma alışkanlığı ile anksiyete arasındaki doğrudan bağın gücünü kaybettiği saptandı. Bu durum, geç yatan insanlardaki kaygı bozukluğunun asıl kaynağının uykusuzluğun kendisi değil, gece yarısı sessizliğinde tetiklenen o sinsi soyutlanma hissi olduğunu kanıtlıyor.

Başyazar Alec Harlow, elde edilen bulgulara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Daha geç uyku takvimine sahip bireyler, kısmen geceleri hissettikleri o yoğun yalnızlık ve buna bağlı gelişen yüksek kaygı dalgası nedeniyle zayıf bir psikolojik tablo sergiliyorlar. Akşam kronotipine sahip insanlar, toplumun genel olarak kabul ettiği geleneksel çalışma ve sosyal yaşam saatleriyle sürekli bir uyumsuzluk yaşıyor. Bu durum da hem gündüz hem de gece sosyal deneyimlerinde kırılmalara yol açıyor" ifadelerini kullandı. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi de bu verileri destekleyerek, uyku sağlığının sadece süreden ibaret olmadığını; biyolojik zamanlama ve düzenliliğin de psikiyatrik savunma mekanizmaları için hayati bir kalkan oluşturduğunu hatırlatıyor.

KLİNİK MÜDAHALEDE YENİ HEDEF: GECENİN YARATTIĞI PSİKOLOJİK BOŞLUK

Bilim insanları, bu araştırmanın klinik psikoloji ve psikiyatri alanında yepyeni bir tedavi protokolü doğurabileceğini belirtiyor. Uyku takvimleri toplumsal normların dışına taşan bireylerde görülen anksiyete vakalarında, terapistlerin sadece klasik kaygı azaltıcı yöntemlere odaklanmak yerine, hastaların gece saatlerinde yaşadığı yalnızlık hissini ve boşluk algısını hedef alan spesifik müdahaleler geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor.

Sağlık otoriteleri, bireylerin kendi çabalarıyla aşamadıkları, kronikleşen panik, korku, anksiyete veya uyku zamanlaması bozukluklarında vakit kaybetmeden bir klinik uzmana ya da uyku laboratuvarına başvurmaları gerektiğinin altını çiziyor. Zira biyolojik saat ile toplumsal saat arasındaki bu sinsi sürtünme çözülmediği takdirde, kronik anksiyetenin ilerleyen evrelerde majör depresyonu ve kalıcı duygu durum bozukluklarını kaçınılmaz olarak tetikleyeceği tıp dünyası tarafından önemle vurgulanıyor.