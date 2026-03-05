Gece uyumamak için direnmek, beyninizin size oynadığı tehlikeli bir oyun...

Yoğun geçen bir günün ardından yatağa girildiğinde, fiziksel olarak yorgun olunmasına rağmen uyumayı reddedip saatlerce ekrana bakmak, modern çağın en yaygın psikolojik sorunlarından biri. Bu durum, gündüz hayatı üzerinde kontrolü olmayan kişilerin, gece saatlerini kendilerine ayırarak hayattan bir nevi intikam alma çabasıdır. Gün içinde kendine hiç vakit ayıramayan zihin, uyku saatinden çalarak bu boşluğu telafi etmeye çalışır.

Uzmanlara göre, uykunun geldiği o ilk anı görmezden gelip sosyal medyada gezinmek veya dizi izlemek, beynin sirkadiyen ritmini (biyolojik saatini) şiddetli bir şekilde bozar. Sırf "kendime vakit ayırıyorum" hissini yaşamak için feda edilen uyku saatleri; ertesi gün odaklanma sorunu, kronik stres ve tükenmişlik hissi olarak geri döner. Bu kısır döngü, bağışıklık sistemini zayıflatır ve zamanla depresyona veya anksiyete bozukluklarına zemin hazırlar.

"NEFES ALMA" MOLALARI KULLANILMALI

Bu yıpratıcı döngüyü kırmak için kişinin gündüz saatlerinde, çok kısa da olsa sadece kendine ait "nefes alma" molaları yaratması gerekmeli. Uzmanlara göre yatak odası sadece uyku alanı olarak kullanılmalı ve uykudan en az bir saat önce telefon, tablet gibi ekranlar ortamdan uzaklaştırılmalı. Gündüz yapılamayan aktivitelerin bedeli, zihni ve bedeni yenileyen gece uykusuna ödetilmemeli.