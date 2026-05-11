Geceleri yüzüstü uyuyanlar dikkat: Kalp kriziyle karıştırılan o sinsi hastalık kapıda!

Geceleri uykuya dalış pozisyonumuz, sadece sabah nasıl uyandığımızı değil, uzun vadeli iskelet ve organ sağlığımızı da doğrudan belirliyor. Tıp dünyasından gelen son uyarılar, halk arasında oldukça yaygın olan yüzüstü (karın üstü) uyuma alışkanlığının tehlikelerine odaklanıyor. Dr. Suraj Kukadia tarafından yapılan açıklamalar, bu uyku pozisyonunun göğüs kafesi üzerinde yarattığı sürekli basınç nedeniyle, kalp krizi ağrısıyla karıştırılan ve büyük paniğe yol açan "kostokondrit" rahatsızlığına zemin hazırladığını ortaya koydu.

KALP KRİZİ SANILIYOR AMA NEDENİ ÇOK FARKLI: KOSTOKONDRİT NEDİR?

Kostokondrit, kaburgaları göğüs kemiğine (sternum) bağlayan kıkırdak dokunun tahriş olması ve iltihaplanması olarak tanımlanıyor. Tıp literatüründe acil servislere başvuran birçok hastanın ilk etapta kalp krizi geçirdiğini düşünmesine yol açan bu rahatsızlık, göğüs bölgesinde keskin ve saplanan bir ağrıyla kendini gösteriyor.

Dünyanın önde gelen tıp merkezlerinden Mayo Clinic uzmanları da bu ağrının özellikle vücudun sol tarafındaki üst kaburgalarda yoğunlaştığını belirtiyor. Derin nefes alırken kaburgaların genişlemesi, gece yatakta sağa sola dönerken göğsün bükülmesi veya göğüs kemiğine fiziksel olarak bastırılması durumunda bu ağrı şiddetleniyor.

YÜZÜSTÜ UYUMAK GÖĞÜS KAFESİNİ SAATLERCE EZİYOR

Dr. Suraj Kukadia, yüzüstü uyuma pozisyonunun neden bu hastalığı tetiklediğini biyomekanik verilerle açıklıyor. "Serbest düşüş" pozisyonu olarak da adlandırılan bu yatış biçiminde, tüm vücut ağırlığı ve yerçekimi göğüs kafesi üzerinde birleşiyor. Saatler boyunca kesintisiz basınca maruz kalan kostokondral eklemler tahriş olarak iltihaplanma sürecine giriyor.

Uzmanlar, gün içindeki duruş bozuklukları (kötü postür) ve kontrolsüz ağır yük kaldırma gibi faktörlerin, yüzüstü uyuma alışkanlığıyla birleştiğinde kostokondrit için kaçınılmaz bir zemin hazırladığını vurguluyor. Hastalığın tedavisinde ise göğüs kafesini sıkıştıran pozisyonlardan uzak durulması, dinlenme, fiziksel esneme hareketleri ve hekim kontrolünde anti-enflamatuar ilaçların kullanılması öneriliyor.

HEM RUH SAĞLIĞINI BOZUYOR HEM DE YAŞLANDIRIYOR

Yüzüstü uyumanın zararları sadece göğüs kafesiyle sınırlı kalmıyor. Yapılan uyku araştırmaları, yüzüstü uyuyan kişilerin sırt ve yan yatanlara göre daha kaygılı, stresli ve takıntılı bir ruh haline sahip olabildiğini gösteriyor. Biyolojik açıdan ise güzellik uykusu kavramı bu pozisyonda tamamen tersine dönüyor. Uyku boyunca yastığa gömülen yüzde oluşan sürekli sürtünme ve basınç, ince çizgilerin derinleşmesine ve erken yaşta facial kırışıklıkların oluşmasına yol açıyor.

Bu pozisyonun tek faydalı yanı, horlama problemi yaşayanlarda dilin geriye kaçmasını önleyerek hava yollarını açık tutması olarak gösteriliyor. Ancak uzmanlar, bu faydanın omurga ve göğüs sağlığına verilen zararın yanında oldukça önemsiz kaldığını belirtiyor.

EN SAĞLIKLI UYKU POZİSYONU HANGİSİ?

Sağlıklı bir yaşam için doğru uyku pozisyonunu seçmek büyük bir önem taşıyor. Sleep Foundation (Uyku Vakfı) verilerine göre, omurga hizalamasını en iyi koruyan ve kasların yenilenmesini sağlayan en sağlıklı yatış biçimleri yan veya sırt üstü olarak sınıflandırılıyor.

Özellikle sol yan tarafa yatış; mide asidi reflüsünü azaltmak, sırt ağrılarını dindirmek ve uyku apnesini hafifletmek için ideal kabul ediliyor. Sırt üstü yatış ise omurganın doğal eğrisini bozmadan vücut ağırlığını eşit dağıtarak eklem ağrılarının önüne geçiyor.