Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim? Geçmişi Olmayan Adam filmi nerede çekildi?

02 Aralık 2022 Cuma, 10:09

Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity), yönetmenliğini Doug Liman, senaristliğini ise Tony Gilroy ve Robert Ludlum'un üstlendiği, 2002 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Bourne serisinin ilk filmi olarak yayımlanan filmde, Jason Bourne bir ajandır ve kendisine verilen infaz görevlerini yerine getirmektedir. Yine kendisine verilen bir görevi yapmak üzereyken, öldüreceği kişinin ailesini fark edince yapmaktan vazgeçer fakat öldüreceği kişi kendisini vurur ve denize düşürür. Balıkçı teknesi Bourne'u bulur ve hayatını kurtarır. Bourne balıkçılarla birlikte bir süre çalışır ardından Avrupa'ya gelir. Onu burada aksiyon dolu bir macera bekliyordur.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Franka Potente

Chris Cooper

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, Almanya, Abd, Prag, Paris ve İtalya'da gerçekleştirildi.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Geçmişi Olmayan Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlenmiştir.