Gediz Nehri Havzası'nda gündüz hasat gece nöbet....

İzmir'in Menemen ilçesinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar uzanan Gediz Havzası'nda asırlardır yetiştirilen çekirdeksiz üzümler, hasat döneminde yoğun bir emek sürecinden geçiyor.

Gün doğumuyla başlayan mesai, bağlardan kesilen üzümlerin traktörlerle sergi alanlarına taşınmasıyla devam ediyor.

Üzümler burada daha parlak görünmesi ve güneşin yakıcı ışınlarından korunması için su, zeytinyağı ve "posata" adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkandıktan sonra sergilere seriliyor.

Yaklaşık 10 gün boyunca güneşte bekletilen üzümler, yeşilden kahverengine dönüşerek kuru üzüm haline geliyor.

Ancak çiftçilerin mesaisi bununla da bitmiyor. Akşam kuruyan üzümleri sergilerden toplayan üreticiler, ürünlerini hırsızlığa ve yabani hayvanlara karşı korumak için gecelerini bağ ve sergilerde geçiriyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üretici Burcu Sever Özgenç, AA muhabirine, yıl boyunca özenle bakımını yaptıkları bağlarda hasat ve kurutma mesaisinin 24 saatlik bir döngüyle sürdüğünü söyledi.