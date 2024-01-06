İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e 'marka' davası

İbrahimTatlıses, akıl sağlığından şüphe ettiği için kendisine vasi tayini davası açan oğlu Ahmet Tatlıses ile bu defa ‘Tatlıses’ markası yüzünden mahkemelik oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:13
İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e 'marka' davası
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses, kendisine ait olan ‘Tatlıses’ markasını izinsiz şekilde kullanarak ‘Tatlıses Kebap’ isimli mekân açtığı iddiasıyla oğluna dava açtı.

Yıllardır kendi çabasıyla edindiği olumlu itibardan oğlunun gayret göstermeden yararlanmaya çalıştığını dilekçesinde belirten sanatçı, Ahmet Tatlıses’in tüketiciyi yanılttığını ve haksız rekabet sağlamaya çalıştığını iddia etti.

Dilekçede, “Ahmet Tatlıses’in müvekkile ait ‘Tatlıses’ markasına yönelik haksız tecavüzünün tespitini, önlenmesini ve durdurulmasını istiyoruz. Ahmet Tatlıses’in ‘Tatlıses’ markasını hiçbir şekilde kullanmamasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.


İbrahim Tatlıses

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