Mütebbel nedir? Mütebbel nasıl yapılır? Mütebbel mezesinin malzemeleri nelerdir?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 14:59

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 15:46

Mütebbel mezesinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İşte Mütebbel'e dair merak edilenler...

MÜTEBBEL NEDİR?

Lübnan ve Hatay mutfaklarına özgü bir lezzet olan Mütebbel, bir tür meze çeşidirir.

MÜTEBBEL MALZEMELERİ NELERDİR?

- 3 Adet patlıcan

- 2 Su bardağı yoğurt

- 3 Çorba kaşığı zeytinyağı

- 1 Tatlı kaşığı tuz

- 1 Tatlı kaşığı kırmızı biber

- 1 Tatlı kaşığı tahin

- 2 Diş sarımsak

MÜTEBBEL NASIL YAPILIR?

- Patlıcanlar ateş üzerinde közlenir.

- Kabukları soyulur.

- Tahta üzerinde bıçakla küçük küçük kıyılır.

- Sarımsak tuz ile ezilir.

- Yoğurda karıştırılır.

- Kıyılmış patlıcanda yoğurda eklenerek servis tabağına alınır.

- Üzerine zeytinyağı gezdirilir.

- İsteğe bağlı olarak kırmızı biberle süslenir.

(Mütebbel mezesine dair bilgiler Kilis Valiliği resmi internet sitesi üzerinden alınmıştır.)