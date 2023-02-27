Mütebbel nedir? Mütebbel nasıl yapılır? Mütebbel mezesinin malzemeleri nelerdir?
Gelinim Mutfakta programının pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılardan "Mütebbel" yapmaları istendi. Yarışmacıların yaptığı tarifin ne olduğu anlamayan yurttaşlar çareyi arama motorlarına sormakta buldu. İzleyiciler, 'Mütebbel nedir? Mütebbel nasıl yapılır?' gibi konuları araştırmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta programında yapılan Mütebbel nedir? Mütebbel nasıl yapılır?
Mütebbel mezesinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İşte Mütebbel'e dair merak edilenler...
MÜTEBBEL NEDİR?
Lübnan ve Hatay mutfaklarına özgü bir lezzet olan Mütebbel, bir tür meze çeşidirir.
MÜTEBBEL MALZEMELERİ NELERDİR?
- 3 Adet patlıcan
- 2 Su bardağı yoğurt
- 3 Çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 Tatlı kaşığı tuz
- 1 Tatlı kaşığı kırmızı biber
- 1 Tatlı kaşığı tahin
- 2 Diş sarımsak
MÜTEBBEL NASIL YAPILIR?
- Patlıcanlar ateş üzerinde közlenir.
- Kabukları soyulur.
- Tahta üzerinde bıçakla küçük küçük kıyılır.
- Sarımsak tuz ile ezilir.
- Yoğurda karıştırılır.
- Kıyılmış patlıcanda yoğurda eklenerek servis tabağına alınır.
- Üzerine zeytinyağı gezdirilir.
- İsteğe bağlı olarak kırmızı biberle süslenir.
(Mütebbel mezesine dair bilgiler Kilis Valiliği resmi internet sitesi üzerinden alınmıştır.)
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