Genç kadınlar hurda ve külçe altınlardan takı üretiyor

Mersin'de iki genç kadın yüksek sıcaklıkta erittikleri hurda ve külçe altınlardan özgün tasarımlar yaparak takı üretiyor.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 23:35
Genç kadınlar hurda ve külçe altınlardan takı üretiyor
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Mersin'de yaşayan 19 yaşındaki Aleyna Ülger ve 24 yaşındaki Yağmur Piliç, geçen yıl Akdeniz ilçesindeki kuyum atölyesinde çıraklığa başladı. Değerli taşlarla süslü olmayan altın işlemeciliği sadekarlığı öğrenen Ülger ve Piliç, azim ve gayretleri sayesinde 15 kişinin çalıştığı atölyenin sorumlusu oldu.

Her sabah yüksek sıcaklıkta çalışan makinenin başına geçen Ülger ve Piliç, hurda ile külçe altınları eritiyor ve meşakkatli sürecin ardından işledikleri altınları kolye, bilezik, bileklik, küpe ve yüzük gibi takılara dönüştürüyor.

Sadekarların, "Uzay", "Saman", "Prenses", "Işıltı", "Piramit" ve "Masif" şeklinde adlandırdıkları tasarımları, kent genelindeki kuyumcularda satışa sunuluyor.

"KENDİ ATÖLYEMİ AÇMAK İSTİYORUM"

Mesleğe kısa sürede alıştığını belirten Aleyna Ülger, "İlk başlarda altına nasıl yaklaşacağımızı bile bilmiyorduk. Hiçbir şey bilmediğimiz süreçten masaya iş getirebilecek aşamaya geldik. Çıraktık usta olduk." diye konuştu. Ülger, sektörde ilerlemek istediğini vurgulayarak, "Dışarıda ellerimizin yağlı olduğunu görenler sanayide çalıştığımızı düşünüyor. Üniversitede kuyumculuk ve takı tasarım eğitimi almak, sonrasında da kendi atölyemi açmak istiyorum." dedi.

Yağmur Piliç ise üretim ve tasarım yapmayı sevdiğini dile getirerek "Altını sadece baktığımız kadarıyla biliyorduk ama şimdi usta olduk. Ojeli tırnaklarımla bu işi yaptığıma inanamıyorlar. Hedefim zamanı geldiğinde kendi atölyemi açmak." ifadesini kullandı.

Piliç, mesleği daha fazla kişinin öğrenmesi için bildiklerini atölyedeki çıraklara aktarmaya çalıştığını belirtti.

 


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