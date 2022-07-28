Genco Erkal koronavirüse yakalandı

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:54
Genco Erkal koronavirüse yakalandı
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Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Erkal, "Bu kalleş Covid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere hoşça kalın. Aman dikkat. Bana bir şey olmaz demeyin" ifadelerini kullandı. 


Genco Erkal koronavirüs Turne

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