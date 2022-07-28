Genco Erkal koronavirüse yakalandı
Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Erkal, "Bu kalleş Covid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere hoşça kalın. Aman dikkat. Bana bir şey olmaz demeyin" ifadelerini kullandı.
Bu kalleş Covid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere hoşça kalın. Aman dikkat. Bana bir şey olmaz demeyin.— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) July 28, 2022
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