Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, KKTC'de bir tiyatro oyunu sırasında sahnede rahatsızlık geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 07:54
Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
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Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Şahdamarım adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı. 

Ünlü tiyatrocu sahnede yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

NTV'de yer verilen habere göre, izleyiciler, Genco Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sandı. 

Olayı sahnedeki müzisyenlerin fark etmesi üzerine ünlü tiyatrocuya ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Erkal'a yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi. 

Erkal'ın, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.


Genco Erkal oyun KKTC

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