Koronavirüse yakalanmıştı... Genco Erkal'dan iyi haber: 'Sonunda Covid efendiyi yolcu ettik'
Usta sanatçı Genco Erkal, temmuz ayında yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. "Bu kalleş Covid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef" diyen Erkal'dan, son olarak iyi haber geldi. Usta isim, "Sonunda Covid efendiyi yolcu ettik hayırlısıyla. Darısı tepemize çöken öteki virüslerin başına" dedi.
Geçen ay koronavirüse yakalandığını duyuran tiyatro sanatçısı Genco Erkal'dan sevindiren haber geldi. Usta isim, kişisel Twitter hesabından, koronavirüsü atlattığını duyurdu.
"Sonunda Covid efendiyi yolcu ettik hayırlısıyla" diyen Erkal, "Darısı tepemize çöken öteki virüslerin başına" ifadelerini kullandı. Sanatçı, öte yandan oyun programını da paylaştı.
"DARISI TEPEMİZE ÇÖKEN ÖTEKİ VİRÜSLERİN BAŞINA"
Erkal'ın paylaşımı şu şekilde:
"Sonunda Covid efendiyi yolcu ettik hayırlısıyla. Darısı tepemize çöken öteki virüslerin başına. 15 Ağustos akşamı tam gaz yeniden başlıyoruz oyunlara."
NE OLMUŞTU?
Usta sanatçı Genco Erkal, 28 Temmuz'da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
Erkal, "Bu kalleş Covid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere hoşça kalın. Aman dikkat. Bana bir şey olmaz demeyin" ifadelerini kullanmıştı.
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