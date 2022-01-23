Kenan Doğulu'dan 'Sezen Aksu' paylaşımı: 'Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir'

23 Ocak 2022 Pazar, 10:34

Müzisyen Yaşar Gaga ile 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler üzerinden, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere, iktidar ve iktidara yakınlığıyla bilinen kişiler tarafından hedef gösterilen Sezen Aksu’ya bir destek de ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’dan geldi.

Doğulu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ünlü sanatçıya destek verdi, "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Ozanımız, canımız Sezen'inimizdir" ifadelerini kullandı.

"HALK OZANIMIZ, CANIMIZ SEZEN’İMİZ"

Ünlü şarkıcı, paylaşımına şu notu düştü:

“Barışçıl ve üstün empati yeteneği; sevgi, aşk ve hoşgörü kalesi yapısıyla hepimizin kalplerine değmiş bir aile büyüğümüz; erdemli, bilgili ve çalışkan bir Türk kadınımızdır o. Dünyanın her ülkesinde hayranları olan, Türk müziğini pop müzik ile evlendirmiş ve milletimizi gururlandırmış ulusal bir hazinedir. Seçilmiş bir kişidir o. Ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Şanslı olduğumuzu düşünerek davranmamız ve pamuklara sarıp ödüllendirmemiz gereken, bize sevmeyi öğreten halk ozanımız, canımız Sezen’imizdir.”