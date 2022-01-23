Kenan Doğulu'dan 'Sezen Aksu' paylaşımı: 'Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir'
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere iktidar ve iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen Sezen Aksu'ya destek verdi. Doğulu, "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Ozanımız, canımız Sezen'inimizdir" dedi.
Müzisyen Yaşar Gaga ile 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir
Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler üzerinden, AKP Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere, iktidar ve iktidara
yakınlığıyla bilinen kişiler tarafından hedef gösterilen Sezen Aksu’ya bir
destek de ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’dan geldi.
Doğulu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ünlü
sanatçıya destek verdi, "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza
denk gelmiştir. Ozanımız, canımız Sezen'inimizdir" ifadelerini kullandı.
"HALK OZANIMIZ, CANIMIZ SEZEN’İMİZ"
Ünlü şarkıcı, paylaşımına şu notu düştü:
“Barışçıl ve üstün empati yeteneği; sevgi, aşk ve hoşgörü
kalesi yapısıyla hepimizin kalplerine değmiş bir aile büyüğümüz; erdemli,
bilgili ve çalışkan bir Türk kadınımızdır o. Dünyanın her ülkesinde hayranları
olan, Türk müziğini pop müzik ile evlendirmiş ve milletimizi gururlandırmış
ulusal bir hazinedir. Seçilmiş bir kişidir o. Ve bizim topraklarımıza denk
gelmiştir. Şanslı olduğumuzu düşünerek davranmamız ve pamuklara sarıp
ödüllendirmemiz gereken, bize sevmeyi öğreten halk ozanımız, canımız
Sezen’imizdir.”
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