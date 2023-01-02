Genco Erkal'dan müjde: 'Yeni yılı yeni bir oyunla karşılıyoruz'
Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu, usta oyuncu Genco Erkal, yeni yılı yeni bir oyunla karşılayacaklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sanatçı Genco Erkal, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı. Erkal mesajında ayrıca, yeni yılı yeni bir oyunla karşılayacaklarını duyurdu. 26 Ocak'ta prömiyer yapacak olan 'İmparator' oyununda, Habeşistan İmparatoru Haile Selassie konu alınıyor.
Yılsonu dökümü— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) December 31, 2022
Dostlar Tiyatrosu 2022 yılı boyunca 100 oyun sergiledi.
Şahdamarım 31 oyun
Yaşamaya Dair 45 oyun
Bir Delinin Hatıra Defteri 21 oyun
Bu arada 2013 yılında Ali Paşa Hanında başlayan Yaşamaya Dair de 10. Yılına giriyor. pic.twitter.com/63JQMAouHX
Erkal, Dostlar Tiyatrosu’nun 2022 yılını şöyle özetledi:
"Yıl sonu dökümü... Dostlar Tiyatrosu 2022 yılı boyunca 100 oyun sergiledi. 'Şahdamarım' 31 oyun, 'Yaşamaya Dair' 45 oyun, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' 21 oyun. Bu arada 2013 yılında Ali Paşa Hanında başlayan Yaşamaya Dair de 10. yılına giriyor."
İkinci tweetinde ise yeni bir tiyatro oyununu duyuran Erkal, “Yeni yılı yeni bir oyunla karşılıyoruz. 'İmparator'un provaları, dekor, giysi, müzik çalışmaları dolu dizgin gidiyor. Afiş hazırlıklarında da finale yaklaştık. Tülay Ulukılıç ve Uğurcan Ataoğlu'nun ön çalışmalarından biriyle yeni yılınızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeni yılı yeni bir oyunla karşılıyoruz. İMPARATOR’un provaları, dekor, giysi, müzik çalışmaları dolu dizgin gidiyor. Afiş hazırlıklarında da finale yaklaştık. Tülay Ulukılıç ve Uğurcan Ataoğlu’nun ön çalışmalarından biriyle Yeni Yılınızı Kutluyoruz. @tulayustudio, @howareyoubob pic.twitter.com/new66BHMLP— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) December 31, 2022
İlgili Haberler
- Genco Erkal'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Genco" filmi Müze Gazhane'de
- Genco Erkal'dan Erdoğan'ın sözlerine tepki: Cahilliği, tedbirsizliği, insan hayatını hiçe saymayı, bilime uzak durmayı ‘kader’ diye yutturamazsınız
- Sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Genco Erkal'dan ilk açıklama
-
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş'in ailesinden açıklama
- İmamoğlu kavgası başka bir yere gidiyor
- MHP'de Sinan Ateş istifaları
- Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayii konuştu
- 'Sinan Ateş cinayeti siyasi, katilleri firarda'
- AKP'den erken seçim açıklaması
- Baykallar meselesi, AKP’ye geçiş mi?
- Feci kaza! Bir aile yok oldu
- Emekçinin gözü enflasyonda
- 7 yıllık tablo: AKP'nin çöküşü rakamlara yansıdı