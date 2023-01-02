Genco Erkal'dan müjde: 'Yeni yılı yeni bir oyunla karşılıyoruz'

02 Ocak 2023 Pazartesi, 10:54

Sanatçı Genco Erkal, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı. Erkal mesajında ayrıca, yeni yılı yeni bir oyunla karşılayacaklarını duyurdu. 26 Ocak'ta prömiyer yapacak olan 'İmparator' oyununda, Habeşistan İmparatoru Haile Selassie konu alınıyor.

Yılsonu dökümü

Dostlar Tiyatrosu 2022 yılı boyunca 100 oyun sergiledi.

Şahdamarım 31 oyun

Yaşamaya Dair 45 oyun

Bir Delinin Hatıra Defteri 21 oyun

Bu arada 2013 yılında Ali Paşa Hanında başlayan Yaşamaya Dair de 10. Yılına giriyor. pic.twitter.com/63JQMAouHX — GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) December 31, 2022

Erkal, Dostlar Tiyatrosu’nun 2022 yılını şöyle özetledi:

"Yıl sonu dökümü... Dostlar Tiyatrosu 2022 yılı boyunca 100 oyun sergiledi. 'Şahdamarım' 31 oyun, 'Yaşamaya Dair' 45 oyun, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' 21 oyun. Bu arada 2013 yılında Ali Paşa Hanında başlayan Yaşamaya Dair de 10. yılına giriyor."

İkinci tweetinde ise yeni bir tiyatro oyununu duyuran Erkal, “Yeni yılı yeni bir oyunla karşılıyoruz. 'İmparator'un provaları, dekor, giysi, müzik çalışmaları dolu dizgin gidiyor. Afiş hazırlıklarında da finale yaklaştık. Tülay Ulukılıç ve Uğurcan Ataoğlu'nun ön çalışmalarından biriyle yeni yılınızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.