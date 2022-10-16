Genco Erkal'dan Erdoğan'ın sözlerine tepki: Cahilliği, tedbirsizliği, insan hayatını hiçe saymayı, bilime uzak durmayı ‘kader’ diye yutturamazsınız
Sanatçı Genco Erkal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amasra'daki maden faciası hakkındaki sözlerine tepki göstererek, "Cahilliği, tedbirsizliği, insan hayatını hiçe saymayı, bilime uzak durmayı ‘kader’ diye yutturamazsınız" dedi.
Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait madende önceki akşam yaşanan grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti.
ERDOĞAN: BİZ KADER PLANINA İNANMIŞ İNSANLARIZ
Dün Amasra’da incelemede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz kader planına inanmış insanlarız. Bunu da bilmemiz lazım. Maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti.
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ı isim vermeden eleştirdi. Erkal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Cahilliği, tedbirsizliği, insan hayatını hiçe saymayı, bilime uzak durmayı ‘kader’ diye yutturamazsınız. Cinayettir. Sorumlusunuz.”
Cahilliği, tedbirsizliği, insan hayatını hiçe saymayı, bilime uzak durmayı Kader diye yutturamazsınız. Cinayettir. Sorumlusunuz.— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) October 16, 2022
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