George Clooney, motosiklet kazasından sonra videosunu çekenleri eleştirdi

30 Kasım 2021 Salı, 10:41

ABD'li aktör George Clooney, 2018'de geçirdiği büyük motosiklet kazasından sonra halktan bazı kişilerin kendisini kameraya çektiğini söyledi. Aktör bazılarının yaralı birini görünce önceliğinin onları sosyal medya sayfaları için videoya almak olduğundan yakınarak, "İçinizden, her birini tutup silkelemek geçiyor" dedi.

Sardinya'da saatte 120 kilometre hızla giderken aktörün önündeki arabanın dönüş yapması onu gidonun üstünden uçurmuştu.

Independent Türkçe'nin The Sunday Times'tan aktardığı habere göre yeni röportajda Clooney, öleceğinden korktuğunu açıkladı.

"Eğer ünlü biriyseniz" diyen başlayan Clooney, "yerdeyken hayatınızın son dakikasını yaşadığınızı düşünürken, bunun bazıları için sadece Facebook sayfasında paylaşılacak bir eğlence olduğunu fark ediyorsunuz. Ben gayet olumlu biriyim ama bu bana açıkça gösteriyor ki ben gerçekten de sadece onların eğlenmesi için varım" ifadelerini kullandı.

'VADEMİN DOLMASINI BEKLİYORDUM'

Ünlü oyuncu, "Vademin dolmasını bekliyordum" diye konuştu. Clooney, kazanın ardından yerde yatarken çığlık attığını ve etrafında toplanan kalabalığın onu telefonlarıyla videoya aldığını ekledi.

Clooney sözlerini şöyle tamamladı:

"Pek çok kişi hayatını bu şekilde yaşıyor ve ben buna karşıyım. Çocuklarım sevimli bir şey yaparsa fotoğraf çekmek istiyorum ama 'Anı yaşayın, her şeyi kaydetmeniz gerekmiyor' demek zorundayım."

Clooney geçen yıl yaptığı açıklamada kazadan sonra hayatta olduğu için "şanslı" hissettiğini söylemişti.

George Clooney'nin yeni filmi The Tender Bar, 7 Ocak'tan itibaren Amazon'da izlenebilecek.