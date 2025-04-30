Gerçek olmayan ama olabilecek kadar yakın: Black Mirror Nubbin fenomeni

Yayınlanma: 30.04.2025 - 12:39

Güncelleme: 30.04.2025 - 12:39

Teknolojinin karanlık yüzünü cesurca anlatan Black Mirror, 7. sezonuyla yeniden gündeme bomba gibi düştü. Ancak bu kez tüm dikkatler bir bölümdeki ilginç bir teknolojiye odaklandı: Nubbin. Peki sosyal medyada viral hale gelen Nubbin tam olarak ne?

NUBBİN NEDİR?

Black Mirror’ın 7. sezonundaki bir bölümde yer alan Nubbin, insanların duygusal ihtiyaçlarını karşılayan, yapay zekâ destekli, minimal bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Başta sevimli ve zararsız gibi görünse de, Nubbin zamanla kullanıcılarının hayatını kontrol etmeye başlayan, psikolojik bağımlılık yaratan bir teknolojiye dönüşüyor.

GERÇEK HAYATA GÖNDERMELER

Nubbin, aslında günümüzdeki akıllı cihazların, sosyal medya algoritmalarının ve sanal asistanların biraz daha ileriye taşınmış bir hali. Bölüm boyunca, izleyiciye "Güvende miyiz?" ve "Kontrol kimde?" gibi derin sorular sorduruyor. Black Mirror'un klasik tarzında olduğu gibi, Nubbin üzerinden hem bireysel hem de toplumsal eleştiriler ustalıkla işleniyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Dizinin yayınlanmasından kısa süre sonra "Nubbin" etiketi TikTok ve X (Twitter) gibi platformlarda trend oldu. Kullanıcılar Nubbin’in tasarımını gerçek bir ürün sanarak hakkında yorumlar, parodiler ve videolar paylaşmaya başladı. Bazıları Nubbin’in gerçekten piyasaya çıkmasını isterken, bazıları ise bu fikrin ürkütücülüğüne dikkat çekti.