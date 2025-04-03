Black Mirror yeni sezon en zaman? Black Mirror dizisinin 7. sezonu ne zaman yayımlanacak?
Black Mirror dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Black Mirror yeni sezon en zaman? Black Mirror dizisinin 7. sezonu ne zaman yayımlanacak?
Yaratıcılığını Charlie Brooker’ın üstlendiği "Black Mirror", dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Black Miror dizisinin 7. sezonunun ne zaman Netflix kütüphanesine ekleneceği araştırılıyor. Peki, Black Mirror yeni sezon en zaman? Black Mirror dizisinin 7. sezonu ne zaman yayımlanacak?
BLACK MIRROR 7. SEZON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Black Miror dizisinin 7. sezonu 10 Nisan’da Netflix kütüphanesine eklenecek.
Etiketler: #Black Mirror yeni sezon #Black Mirror #yeni sezon #Netflix
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Arkadaşın zulmediyor'
- İBB operasyonunda hedefteki isim Azad Barış konuştu!
- Boykotta indirim yarışı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt!
- Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...
- Bahçeli geri dönüyor
- Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama
- Aybüke Pusat'ın partneri Sarıtaş'tan tepki çeken adım!
- CHP'nin boykot listesi güncellendi
- Ünlü oyuncuya 'boykot' operasyonu!