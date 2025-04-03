Black Mirror yeni sezon en zaman? Black Mirror dizisinin 7. sezonu ne zaman yayımlanacak?

Black Mirror dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Black Mirror yeni sezon en zaman? Black Mirror dizisinin 7. sezonu ne zaman yayımlanacak?

Black Mirror yeni sezon en zaman? Black Mirror dizisinin 7. sezonu ne zaman yayımlanacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 23:16

Yaratıcılığını Charlie Brooker’ın üstlendiği "Black Mirror", dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Black Miror dizisinin 7. sezonunun ne zaman Netflix kütüphanesine ekleneceği araştırılıyor. Peki, Black Mirror yeni sezon en zaman? Black Mirror dizisinin 7. sezonu ne zaman yayımlanacak?

BLACK MIRROR 7. SEZON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Black Miror dizisinin 7. sezonu 10 Nisan’da Netflix kütüphanesine eklenecek.


Etiketler: #Black Mirror yeni sezon #Black Mirror #yeni sezon #Netflix

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