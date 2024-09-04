Gerede panayırı ne zaman yapılacak? Gerede panayırı nerede?
Her yıl binlerce kişinin katıldığı Gerede Panayırı’nın ne zaman yapılacağı merak yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Gerede panayırı ne zaman yapılacak? Gerede panayırı nerede?
Her yıl düzenlenen ve köklü geçmişiyle tanınan Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı, bu yıl da heyecanla bekleniyor. Peki, Gerede panayırı ne zaman yapılacak? Gerede panayırı nerede?
GEREDE PANAYIRI NEREDE, NE ZAMAN?
2024 Gerede Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı, iki etap halinde gerçekleştirilecek. İlk etap 13-15 Eylül 2024, ikinci etap ise 27-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Panayır, bölgenin ekonomik ve kültürel açıdan önemli etkinliklerinden biri olup, her yıl Türkiye’nin dört bir yanından alıcı ve satıcıları bir araya getiriyor. Etkinlik boyunca hayvan ve emtia ticaretinin yanı sıra, yerel lezzetlerin tadılabileceği geniş bir pazar alanı da sunuluyor.
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