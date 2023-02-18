Gevrek poğaçanın sırrıymış.. 39 yıllık pastacı ağzından kaçırdı
Gevrek ve bayatlamayan poğaçanın sırrı merak ediliyordu. Usta pastacı yanlışlıkla işin sırrını ağzından kaçırdı
39 yıllık pastacı gevrek poğaçanın sırrını yanlışlıkla ağzından kaçırdı. Sosyal medyada soruları yanıtlayan Üsküplü pasta ustası İbrahim usta poğaçanın gevrek olmasının sırrının limon olduğunu söyledi. Bu sırrı yanlışlıkla ağzından kaçıran İbrahim ustaya göre limon, poğaçanın hem gevrek olmasını hem de lezzetli olmasını sağlıyor.
Peki bayatlamayan limonlu gevrek poğaça nasıl yapılır?
Malzemeler
2 tane yumurta sarısı
1 paket eritilmiş margarin (250gr.)
1/2 su bardağı sıvı yağ
2 çorba kaşığı yoğurt
3 çorba kaşığı limon suyu
1/2 çorba kaşığı mahlep
1/2 tatlı kaşığı tuz
1 adet kabartma tozu
4,5 su bardağı un
Üzeri İçin Malzemeler
2 tane yumurta akı
Çörek otu
Susam
Görsel: ulusalpost
Limonlu gevrek poğaçanın tarifi;
Un ve kabartma tozu hariç diğer tüm malzemeleri geniş bir kap içerisine alın ve karıştırın. Ardından kabartma tozu ve kontrollü bir şekilde unu ilave ederek yoğurun. Hazır olan hamurdan parçalar alın ve tezgah üzerinde açın. Yaklaşık yarım santim kalındığında açtığınız hamurdan çay bardağı veya su bardağı ağzı ile yuvarlaklar çıkartın.
Yağlı pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine aldığınız hamur parçalarının üzerine yumurta akı sürdükten sonra susam veya çörek otu serpiştirin.
Önceden altlı üstlü ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
DERLEME: CUMHURİYET
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