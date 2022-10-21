Gibi'nin 3. sezon tanıtımı yayımlandı

21 Ekim 2022 Cuma, 17:04

Başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer aldığı 'Gibi' dizisinin 3. sezonundan ilk tanıtım paylaşıldı.

'Ölümlü Dünya' ve 'Cinayet Süsü' filmlerinin senarist ekibinde beraber çalışan Feyyaz Yiğit ile Aziz Kedi'nin birlikte kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Ömer Sinir üstleniyor.

İşte, Gibi'nin 3. sezon tanıtımı...

GİBİ'NİN KONUSU NE?

İlkkan ve Yılmaz sürekli kavga etseler de aslında çok yakın arkadaşlardır. Her girdikleri işi ellerine ve yüzlerine bulaştıran ikili, küçücük olaylardan kaos çıkarabilirler. Abartı derecede sorun çıkaran İlkkan ve Yılmaz'ın el attıkları hiçbir işi düzgün gitmez.

GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?