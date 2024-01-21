Disney Holo Tile teknolojisini tanıttığı videoyu paylaştı
Disney, yalnızca basit bir çizgi film şirketi değil. Onlarca yeni teknolojinin kullanıldığı şirket Holo Tile isimli teknolojisini YouTube videosuyla tanıttı.
Disney, özel bazı teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Daha önce görüntüleme tarafında farklı teknolojileri kullanmaya başlayan şirket, Holo Tile adlı teknolojisini tanıttığı bir video yayınladı. Bu teknoloji sayesinde iki kişi aynı anda ve yan yana bu zemini kullanabiliyor. Kişilerin sabitken hareket etmelerine olanak tanıyan bu zemin, sanal gerçeklik deneyimleri için tasarlanmış.
ÇOK YÖNLÜ VR DENEYİMLERİ İÇİN HOLO TİLE ZEMİN TEKNOLOJİSİ
Disney için uzun yıllardır AR-GE tarafında çalışan Lanny Smoot tarafından açıklanan yeni zemin teknolojisi, uzaktan el hareketleriyle dahi kontrol edilebiliyor.
Bu teknoloji sayesinde kişiler yanında farklı eşyaları kolayca hareket ettirebiliyor. Holo Tile'ın tam olarak nerede kullanılacağının açıklanmadığı videoda, kullanım alanlarının çeşitli olabileceği belirtilyor.
İstenilen sayıda insanla paylaşılan bir VR deneyimi olarak da tanımlanan bu zemin, tiyatro sahnesinde bile kullanılabilir. Yapıların hareket etmesine ve daha gerçekçi deneyim sunulmasına yardımcı olabilir.
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