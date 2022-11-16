Gizemli Parçalar filminin konusu ne, oyuncuları kim?

16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:47

Gizemli Parçalar (The Forgetten), yönetmenliğindi Joseph Ruben, senaryosunu ise Gerald Di Pego olan, 2004 yapımlı bir psikolojik korku/gerilim filmidir.

GİZEMLİ PARÇALAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Telly Paretta, uçak kazasında ölen oğlu Sam'in yasını tutmaktadır. Oğlunun mezarını düzenli olarak ziyaret eden Telly, kazada çocuklarını kaybetmiş ebeveynlerin olduğu bir destek grubuna gitmektedir. Telly'nin kocası Jim ise, artık normal hayatına devam etmek istememektedir. Telly, kocasını Sam'i unutmakla suçlar. Büyük sarsıntı yaşayan Telly, yardım almak için terapiste gider. Terapist ise, Sam'in gerçek olmadığı (hayal ürünü olduğu) iddiasındadır.

GİZEMLİ PARÇALAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Julianne Moore

Dominic West

Gary Sinise

GİZEMLİ PARÇALAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Gizemli Parçalar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlenmiştir.