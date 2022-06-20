Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi konusu nedir?

20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:49

Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden, Teenage Mutant Ninja Turtles serisine dayanan 2016 Amerikan süper kahraman filmidir. Teenage Mutant Ninja Turtles'ın (2014) devamı olan bu, sinemaya yönelik altıncı Teenage Mutant Ninja Turtles filmi ve yeniden başlatma serisinin ikinci ve son filmidir. Dave Green tarafından yönetilen ve Josh Appelbaum ve André Nemec tarafından yazılan filmde Megan Fox, Stephen Amell, Will Arnett, Laura Linney ve Tyler Perry rol alıyor.

Uzun bir aradan sonra 2014'te yeniden sinema perdesine dönen 4 genç Ninja kaplumbağanın öyküleri devam ediyor. İlk filmde birlik olup ezeli düşmanları Shredder'ın planlarını alt eden kaplumbağalar New York şehrini koruma görevini daha da deneyimli olarak sürdürüyor.

Hapishaneden kaçan Shredder dünyayı ele geçirmek için çılgın bilimadamı Baxter Stockman ve iki ahmak fedai Bebop ile Rocksteady ile elele verir. Kaplumbağalarımız, maskeli kahraman Casey Jones ve gazeteci April'ın yardımıyla kötü ekibi alt etmeye çalışırken bu kez de Shredder ile benzer amaçları güden ancak ondan çok daha güçlü olan Krang’le karşılaşırlar.

Bu filmin yapımcı koltuğunda da yine Michael Bay oturuyor. Filmin yönetmen koltuğunda David Green otururken, filmin oyuncu kadrosunda Megan Fox, Will Arnett, Laura Linney, Stephen Amell, Tyler Perry, Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Ploszek, Alan Ritchson, Brian Tee, Stephen “Sheamus” Farrelly ve Gary Anthony Williams yer alıyor.