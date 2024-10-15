Gizli Bahçe'nin Aziz'i Çağdaş Onur Öztürk kim, kaç yaşında, nereli? Çağdaş Onur Öztürk hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 15.10.2024 - 22:23

Güncelleme: 15.10.2024 - 22:23

NOW dizisi Gizli Bahçe'de Aziz karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk'ün yaşamı merak ediliyor. Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı Gizli Bahçe'de yer alan Çağdaş Onur Öztürk'ün nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Gizli Bahçe'nin Ateş'i Çağdaş Onur Öztürk kim, kaç yaşında, nereli? Çağdaş Onur Öztürk hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK KİMDİR?

Çağdaş Onur Öztürk 16 Ağustos 1979'da Sivas'ta doğdu. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim aldı.

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008 - Gazi

2008 - Doğruluk Ekseni

2009-2011 - Sakarya Fırat

2011-2013 - Kuzey Güney

2013 - Böyle Bitmesin

2014 - Düşler ve Umutlar

2014 - Aşktan Kaçılmaz

2015 - Yaz'ın Öyküsü

2016 - Kış Güneş

2016-2017 - Diriliş Ertuğrul

2017 - Çember: 13. Adım

2018 - Yuvamdaki Düşman

2018-2019 - Avlu

2021 - Akrep

2021 - Terapist

2021 - Fatma

2022 - Bonkis

2022 - Sevmek Zamanı

2023 - Prens

2023 - Ayak İşleri

2022-2023 - Sipahi

2023-2024 - Ömer

2024 - Sen Büyümeye Bak

2024- - Gizli Bahçe

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2014 - Tut Sözünü

2014 - Kendime İyi Bak

2015 - Sarmaşık

2016 - Aşkın 5 Hali

2024 - Hatıran Yeter

2024 - Cadı