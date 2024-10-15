Gizli Bahçe'nin Aziz'i Çağdaş Onur Öztürk kim, kaç yaşında, nereli? Çağdaş Onur Öztürk hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Çağdaş Onur Öztürk'ün yaşamı merak ediliyor. Prens, Diriliş Ertuğrul, Avlu gibi dizilerde yer alan Öztürk'ün hayatı araştırılıyor. Peki, Gizli Bahçe'nin Aziz'i Çağdaş Onur Öztürk kim, kaç yaşında, nereli? Çağdaş Onur Öztürk hangi dizi ve filmlerde oynadı?
NOW dizisi Gizli Bahçe'de Aziz karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk'ün yaşamı merak ediliyor. Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı Gizli Bahçe'de yer alan Çağdaş Onur Öztürk'ün nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Gizli Bahçe'nin Ateş'i Çağdaş Onur Öztürk kim, kaç yaşında, nereli? Çağdaş Onur Öztürk hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK KİMDİR?
Çağdaş Onur Öztürk 16 Ağustos 1979'da Sivas'ta doğdu. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim aldı.
ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2008 - Gazi
2008 - Doğruluk Ekseni
2009-2011 - Sakarya Fırat
2011-2013 - Kuzey Güney
2013 - Böyle Bitmesin
2014 - Düşler ve Umutlar
2014 - Aşktan Kaçılmaz
2015 - Yaz'ın Öyküsü
2016 - Kış Güneş
2016-2017 - Diriliş Ertuğrul
2017 - Çember: 13. Adım
2018 - Yuvamdaki Düşman
2018-2019 - Avlu
2021 - Akrep
2021 - Terapist
2021 - Fatma
2022 - Bonkis
2022 - Sevmek Zamanı
2023 - Prens
2023 - Ayak İşleri
2022-2023 - Sipahi
2023-2024 - Ömer
2024 - Sen Büyümeye Bak
2024- - Gizli Bahçe
ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2014 - Tut Sözünü
2014 - Kendime İyi Bak
2015 - Sarmaşık
2016 - Aşkın 5 Hali
2024 - Hatıran Yeter
2024 - Cadı
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