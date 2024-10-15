Yayınlanma: 15.10.2024 - 20:41

Güncelleme: 15.10.2024 - 20:41

NOW dizisi Gizli Bahçe'de Demir karakterine hayat veren Murat Yıldırım'ın yaşamı merak ediliyor. Ebru Şahin ile başrolü paylaşan Murat Yıldırım'ın nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Gizli Bahçe'nin Demir'i Murat Yıldırım kim, kaç yaşında, nereli? Murat Yıldırım hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Murat Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.

2003 yılında atv'de yayımlanan Ölümsüz Aşk dizisi ile kariyerine başlayan Yıldırım, Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Ecevit karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.



MURAT YILDIRIM EVLİ Mİ?

20 Haziran 2008'de, Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu Iman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. 8 Ekim 2022 tarihinde çiftin kızları Miray dünyaya geldi.

MURAT YILDIRIM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1999 - Ayrılsak da Beraberiz

2003 - Hayat Bilgisi

2003 - Patron Kim?

2003 - Ölümsüz Aşk

2004 - Bütün Çocuklarım

2004 - Büyük Yalan

2006-2007 - Fırtına

2007-2009 - Asi

2009 - Ey Aşk Nerdesin

2010-2011 - Aşk ve Ceza Savaş

2012 - Suskunlar

2016 - Gecenin Kraliçesi

2020-2021 - Ramo

2021-2022 - Aziz

2022-2024 - Teşkilat

2024 - Gizli Bahçe

MURAT YILDIRIM HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2005 - Organize İşler

2006 - Araf Cenk

2009 - Güz Sancısı

2014 - Kırımlı

2015 - Kocan Kadar Konuş

2016 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2017 - Sonsuz Aşk

2017 - Ayla

2017 - İlk Öpücük

2018 - Scorpion

2020 - Mako

2023 - Nefes: Yer Eksi İki