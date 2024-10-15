Gizli Bahçe'nin Demir'i Murat Yıldırım kim, kaç yaşında, nereli? Murat Yıldırım hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Murat Yıldırım'ın hayatı merak ediliyor. Suskunlar, Teşkilat, Ramo gibi dizilerde yer alan Yıldırım'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Gizli Bahçe'nin Demir'i Murat Yıldırım kim, kaç yaşında, nereli? Murat Yıldırım hangi dizi ve filmlerde oynadı?
NOW dizisi Gizli Bahçe'de Demir karakterine hayat veren Murat Yıldırım'ın yaşamı merak ediliyor. Ebru Şahin ile başrolü paylaşan Murat Yıldırım'ın nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Gizli Bahçe'nin Demir'i Murat Yıldırım kim, kaç yaşında, nereli? Murat Yıldırım hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
MURAT YILDIRIM KİMDİR?
Murat Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.
2003 yılında atv'de yayımlanan Ölümsüz Aşk dizisi ile kariyerine başlayan Yıldırım, Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Ecevit karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.
MURAT YILDIRIM EVLİ Mİ?
20 Haziran 2008'de, Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu Iman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. 8 Ekim 2022 tarihinde çiftin kızları Miray dünyaya geldi.
MURAT YILDIRIM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1999 - Ayrılsak da Beraberiz
2003 - Hayat Bilgisi
2003 - Patron Kim?
2003 - Ölümsüz Aşk
2004 - Bütün Çocuklarım
2004 - Büyük Yalan
2006-2007 - Fırtına
2007-2009 - Asi
2009 - Ey Aşk Nerdesin
2010-2011 - Aşk ve Ceza Savaş
2012 - Suskunlar
2016 - Gecenin Kraliçesi
2020-2021 - Ramo
2021-2022 - Aziz
2022-2024 - Teşkilat
2024 - Gizli Bahçe
MURAT YILDIRIM HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2005 - Organize İşler
2006 - Araf Cenk
2009 - Güz Sancısı
2014 - Kırımlı
2015 - Kocan Kadar Konuş
2016 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş
2017 - Sonsuz Aşk
2017 - Ayla
2017 - İlk Öpücük
2018 - Scorpion
2020 - Mako
2023 - Nefes: Yer Eksi İki
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