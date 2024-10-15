Gizli Bahçe'nin Defne'si Ezgi Eyüboğlu kim, kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 15.10.2024 - 22:33

Güncelleme: 15.10.2024 - 22:33

NOW dizisi Gizli Bahçe'de Defne karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı Gizli Bahçe'de yer alan Ezgi Eyüboğlu'nun nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Gizli Bahçe'nin Ateş'i Ezgi Eyüboğlu kim, kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Akdeniz Üniversitesi İktisat bölümü'nde okurken üniversitenin tiyatro kulübüne üye oldu. Oyunculukla ilk kez bu şekilde tanıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nden yatay geçişle İstanbul Üniversitesi'ne girdi.

İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans yaparken oyunculuğa 2010 yılında başladı. Önce birkaç reklam filminde oynadı. Sonra 2011 yılında atv'de yayımlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizide rol aldı. Böylece oyunculuğa tam anlamıyla giriş yapmış oldu. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Aybige Hatun" rolüyle ünlendi.

Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde yer aldı. Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filmiyle 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde komedi dalında yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusuna aday gösterildi ve birçok ödüle de aday oldu.

EZGİ EYÜBOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2011 - Kalbim Seni Seçti

2012 - Muhteşem Yüzyıl

2012 - Sudan Bıkmış Balıklar

2012 - Yalan Dünya

2013-2014 - İntikam

2014 - Yasak

2014 - Ulan İstanbul

2015 - Adı Mutluluk

2017-2018 - Payitaht Abdülhamid

2019 - Bir Aile Hikayesi

2021-2022 - Teşkilat

2023 - Şanzelize Düğün Salonu

2024 - Arjen

2024 - Gizli Bahçe

EZGİ EYÜBOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2017 - Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok

2018 - Yol Arkadaşım 2