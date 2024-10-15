Gizli Bahçe'nin Defne'si Ezgi Eyüboğlu kim, kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Muhteşem Yüzyıl, Ulan İstanbul, Teşkilat gibi dizilerde yer alan Ezgi Eyüboğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki, Gizli Bahçe'nin Defne'si Ezgi Eyüboğlu kim, kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
NOW dizisi Gizli Bahçe'de Defne karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı Gizli Bahçe'de yer alan Ezgi Eyüboğlu'nun nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Gizli Bahçe'nin Ateş'i Ezgi Eyüboğlu kim, kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?
15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Akdeniz Üniversitesi İktisat bölümü'nde okurken üniversitenin tiyatro kulübüne üye oldu. Oyunculukla ilk kez bu şekilde tanıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nden yatay geçişle İstanbul Üniversitesi'ne girdi.
İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans yaparken oyunculuğa 2010 yılında başladı. Önce birkaç reklam filminde oynadı. Sonra 2011 yılında atv'de yayımlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizide rol aldı. Böylece oyunculuğa tam anlamıyla giriş yapmış oldu. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Aybige Hatun" rolüyle ünlendi.
Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde yer aldı. Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filmiyle 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde komedi dalında yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusuna aday gösterildi ve birçok ödüle de aday oldu.
EZGİ EYÜBOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2011 - Kalbim Seni Seçti
2012 - Muhteşem Yüzyıl
2012 - Sudan Bıkmış Balıklar
2012 - Yalan Dünya
2013-2014 - İntikam
2014 - Yasak
2014 - Ulan İstanbul
2015 - Adı Mutluluk
2017-2018 - Payitaht Abdülhamid
2019 - Bir Aile Hikayesi
2021-2022 - Teşkilat
2023 - Şanzelize Düğün Salonu
2024 - Arjen
2024 - Gizli Bahçe
EZGİ EYÜBOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2017 - Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
2018 - Yol Arkadaşım 2
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