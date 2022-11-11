Gizli Kod filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

11 Kasım 2022 Cuma, 17:19

Gizli Kod, Michael Apted tarafından yönetilen, Peter O'Brien tarafından yazılan 2017 yapımı aksiyon gerilim filmidir. Apted'in ölümünden önceki son filmiydi.



GİZLİ KOD FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Paris'teki bir operasyonun ardından, CIA sorgulama memuru Alice Racine (Noomi Rapace), Londra'daki bir toplum merkezinde gizli göreve başlar. Bölge, radikal İslamcılıkla bilinen bir yerdir ve Alice'in keşfettiği bilgiler, başta MI5 İstihbarat Şefi Emily Knowles olmak üzere tüm güvenlik hizmetlerine aktarılır. Racine edindiği bilgiler doğrultusunda Londra'da çok büyük bir saldırının gerçekleşeceğini anlar ve bu büyük saldırıyı önlemek için bir MI5 ajanı olan Alcott (Orlando Bloom) ile takım kurmak zorunda kalır. Fakat işler ters gidince, kendini birden önlemeye çalıştığı saldırıya dahil olmuş bulur. Herkes kendisinin peşine düşmüşken, o kimseye güvenmemeli ve hayatta kalmak için sonuna kadar savaşmalıdır.

GİZLİ KOD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Noomi Rapace

Orlando Bloom

Toni Collette

John Malkovich

Michael Douglas

Brian Caspe

Matthew Marsh

Makram Khoury

Michael Epp