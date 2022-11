Hızlı ve Öfkeli 8 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:01

Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious 8), yönetmenliğinde F. Gary Gray, senaryosunda ise Chris Morgan olan, Hızlı ve Öfkeli serisinin 8. filmi olarak vizyona giren, 2017 yapımlı bir aksiyon filmidir.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN KONUSU NE?

Hızlı ve Öfkeli ekibi, suç işlemekten uzak ve sakin bir hayat yaşamaya karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip, içindeki bütün üyelerin temize çıkmasıyla normal bir hayata geri döner. Fakat gizem dolu bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef alır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sakin hayatından uzaklaştırıp, sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Dom'u durdurmanın tek yolu, ekibin Dom'un peşine düşmesi olacaktır.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vin Diesel

Dwayne Johnson

Jason Statham

Charlize Theron

Lucas Black

Kurt Russell

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hızlı ve Öfkeli 8 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.