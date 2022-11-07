Hızlı ve Öfkeli 8 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2017 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 8 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 8 filminin oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 8 filminin IMDb puanı kaç?
Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious 8), yönetmenliğinde F. Gary Gray, senaryosunda ise Chris Morgan olan, Hızlı ve Öfkeli serisinin 8. filmi olarak vizyona giren, 2017 yapımlı bir aksiyon filmidir.
HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN KONUSU NE?
Hızlı ve Öfkeli ekibi, suç işlemekten uzak ve sakin bir hayat yaşamaya karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip, içindeki bütün üyelerin temize çıkmasıyla normal bir hayata geri döner. Fakat gizem dolu bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef alır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sakin hayatından uzaklaştırıp, sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Dom'u durdurmanın tek yolu, ekibin Dom'un peşine düşmesi olacaktır.
HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vin Diesel
Dwayne Johnson
Jason Statham
Charlize Theron
Lucas Black
Kurt Russell
HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hızlı ve Öfkeli 8 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
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