Neşeli Pazar filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1983 yılında vizyona giren Neşeli Pazar filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Neşeli Pazar filminin konusu ne? Neşeli Pazar filminin oyuncuları kim? Neşeli Pazar filminin IMDb puanı kaç?
Neşeli Pazar (Confidentially Yours), yönetmenliğinde François Truffaut, senaryosunda ise Charles Williams ve Jean Aurel olan 1983 yapımlı bir polisiye filmidir.
NEŞELİ PAZAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Gizemli olaylar, Claude Massoulier’ün av yaptığı mekanda öldürülmüş olduğunun ortaya çıkmasıyla başlar. Julien Vercel’in parmak izlerinin Claude’un arabasında bulunması ve Julien’in karısı Marie-Christine Vercel’in Claude’un metresi olduğunun ortaya çıkması, bütün şüphelerin Julien’in üzerinde toplanmasına neden olacaktır. Fakat hiç hesaba katılmayan bir kişi vardır. Julien’in sekreteri olan Barbara Becker, suçsuzluğundan çok emin olmasa da, patronunu suçsuz çıkarmak için elinden geleni yapacaktır.
NEŞELİ PAZAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Fanny Ardant
Jean-Louis Trintignant
Jean-Pierre Kalfon
NEŞELİ PAZAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Neşeli Pazar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
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